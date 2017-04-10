Ковель може приєднати до себе сільраду іншого району
Сьогодні, 14:22
Сьогодні, 25 квітня, Ковельська міська рада прийняла рішення про надання згоди на добровільне приєднання Ружинської сільської ради Турійського району.
Про це написав Valentyn Malynovskyi на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні, у Чистий четвер, Ковельська міська рада прийняла рішення про надання згоди на добровільне приєднання Ружинської сільської ради Турійського району! Отже, формування першої на Волині ОТГ міста обласного значення набуває реальності. Вітаю територіальні громади Ковеля і Ружинської сільської ради з важливим кроком у нове майбутнє!», – йдеться у дописі.
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Про це написав Valentyn Malynovskyi на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні, у Чистий четвер, Ковельська міська рада прийняла рішення про надання згоди на добровільне приєднання Ружинської сільської ради Турійського району! Отже, формування першої на Волині ОТГ міста обласного значення набуває реальності. Вітаю територіальні громади Ковеля і Ружинської сільської ради з важливим кроком у нове майбутнє!», – йдеться у дописі.
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