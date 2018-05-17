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Через борг підлітки вбили свого знайомого і виклали фото з тілом в соцмережі

Через борг підлітки вбили свого знайомого і виклали фото з тілом в соцмережі
На Львівщині троє підлітків через борг у 12 тисяч гривень вбили свого знайомого. Фотографії з тілом убитого зловмисники виклали в соцмережі.

Про це повідомляє інформаційне агентство «УНІАН».

У райцентрі Жовква троє неповнолітніх через борг у 12 тисяч гривень до смерті побили свого 17-річного знайомого.

Інформацію про можливе вбивство працівники поліції отримали із соцмереж.

Як зазначається, 24 квітня до дільничного офіцера поліції Жовківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з соціальних мереж була оприлюднена інформація про можливе вбивство людини. Під час проведення перевірки інформація підтвердилась – тіло юнака з численними тілесними ушкодженнями виявили закопаним на території одного з домогосподарств у місті Жовква. Загиблим виявився 17-річний житель одного з сіл району. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального Кодексу України. Злочинцям загрожує до десяти років позбавлення волі.

«Встановлено, що в ніч з 12 на 13 квітня у підвалі одного з житлових будинків у місті Жовква хлопця жорстоко побили троє його знайомих – двоє місцевих жителів віком 15 та 17 років та 17-річний житель одного з сіл Жовківського району. Побачивши, що юнак не подає ознак життя, вони винесли тіло з підвалу і закопали за будинком. При цьому вони сфотографували тіло загиблого і в подальшому один із товаришів оприлюднив ці фото у соціальній мережі», - повідомили у поліції.

Правоохоронці опитали неповнолітніх у присутності батьків та психолога – за їх словами, вони побили свого знайомого тому, що він заборгував їм гроші – 12 тисяч гривень та не міг повернути борг. Зловмисники затримані в порядку статті 208 КПК України, невдовзі суд обере для них запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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Теги: Львівщина, вбивство, борг, підлітки
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