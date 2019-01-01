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Заради порятунку двох важкохворих діток у селищі на Волині організовують благодійний концерт

Заради порятунку двох важкохворих діток у селищі на Волині організовують благодійний концерт
У селищі Голоби Ковельського району збиратимуть кошти для важкохворих місцевих жителів.

Захід пройде 30 квітня, - пише ПроКовель.

Так, за сприяння селищної ради проходитимуть благодійні заходи, метою яких є збір коштів на лікування важкохворих юних голобчан - Дмитра та Маргарити.

Підтримати захід приїдуть учасники пісенного шоу "Голос країни".

Тож організатори запрошують небайдужих волинян долучитися до акції.

Заради порятунку двох важкохворих діток у селищі на Волині організовують благодійний концерт

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Теги: захід, порятунок
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Коментарі 1
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Найбільшу частину організації і втілення її в реальність було зроблено завдяки отцю Ніфонту та прихожан Георгіївського храму, селищної ради тут зовсім мала доля роботи.
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