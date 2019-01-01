Заради порятунку двох важкохворих діток у селищі на Волині організовують благодійний концерт
Сьогодні, 18:15
У селищі Голоби Ковельського району збиратимуть кошти для важкохворих місцевих жителів.
Захід пройде 30 квітня, - пише ПроКовель.
Так, за сприяння селищної ради проходитимуть благодійні заходи, метою яких є збір коштів на лікування важкохворих юних голобчан - Дмитра та Маргарити.
Підтримати захід приїдуть учасники пісенного шоу "Голос країни".
Тож організатори запрошують небайдужих волинян долучитися до акції.
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Захід пройде 30 квітня, - пише ПроКовель.
Так, за сприяння селищної ради проходитимуть благодійні заходи, метою яких є збір коштів на лікування важкохворих юних голобчан - Дмитра та Маргарити.
Підтримати захід приїдуть учасники пісенного шоу "Голос країни".
Тож організатори запрошують небайдужих волинян долучитися до акції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Найбільшу частину організації і втілення її в реальність було зроблено завдяки отцю Ніфонту та прихожан Георгіївського храму, селищної ради тут зовсім мала доля роботи.
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