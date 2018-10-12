Підлітки з Бангладешу, яких мали привезти на Волинь, втекли з притулку
Сьогодні, 16:09
У четвер вранці, 25 квітня, троє громадян Бангладешу віком 16-17 років втекли з притулку для дітей служби у справах дітей Чернівецької ОДА.
Про це пише «Чернівецький промінь».
Напередодні хлопців затримали поблизу кордону з Румунією та тимчасово помістили до притулку, звідки вони втекли. У притулку порушники перебували перед поміщенням до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.
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На пошуки іноземців-утікачів орієнтовано всі наряди поліції міста Чернівців.
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Про це пише «Чернівецький промінь».
Напередодні хлопців затримали поблизу кордону з Румунією та тимчасово помістили до притулку, звідки вони втекли. У притулку порушники перебували перед поміщенням до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині знайшли нелегалів з Бангладешу і В'єтнаму.
На пошуки іноземців-утікачів орієнтовано всі наряди поліції міста Чернівців.
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