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Підлітки з Бангладешу, яких мали привезти на Волинь, втекли з притулку

Підлітки з Бангладешу, яких мали привезти на Волинь, втекли з притулку
У четвер вранці, 25 квітня, троє громадян Бангладешу віком 16-17 років втекли з притулку для дітей служби у справах дітей Чернівецької ОДА.

Про це пише «Чернівецький промінь».

Напередодні хлопців затримали поблизу кордону з Румунією та тимчасово помістили до притулку, звідки вони втекли. У притулку порушники перебували перед поміщенням до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

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На пошуки іноземців-утікачів орієнтовано всі наряди поліції міста Чернівців.

Підлітки з Бангладешу, яких мали привезти на Волинь, втекли з притулку


Підлітки з Бангладешу, яких мали привезти на Волинь, втекли з притулку
Підлітки з Бангладешу, яких мали привезти на Волинь, втекли з притулку
Підлітки з Бангладешу, яких мали привезти на Волинь, втекли з притулку



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Теги: Національна поліція, Чернівці, Волинь, втікачі, нелегали, Бангладеш
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