Як не потруїти бджіл під час обробки городу: поради волинянам





Про це повідомляє Держпродспоживслужба.



Нагадаємо, наприкінці травня 2018 року сталася



Через недотриманням правил застосування пестицидів дуже часто виникають масові отруєння бджолиних родин та інших корисних комах, які запилюють ці культури.



Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області нагадує сільськогосподарським виробникам, які застосовують хімічні засоби захисту рослин під час цвітіння медоносних рослин, що потрібно не пізніше, ніж за три доби до початку обробки, через ЗМІ попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ.



При цьому повідомляти потрібно дату обробки, назву препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату. Власники пасік повинні обов’язково зареєструватись в сільській раді, на території, якої вони знаходяться і своєчасно інформувати сільські ради, сусідні господарства про місця перебування своїх пасік на стаціонарі і під час перевезень.



Після одержання повідомлення про майбутню хімічну обробку бджоляр повинен до її початку вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженнями при застосуванні конкретних пестицидів.



Обробки сільськогосподарських культур треба здійснювати виключно засобами захисту рослин, дозволеними до використання в Україні, згідно "Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених для використання в Україні".



Обробку нектароносів проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові та вечірні години. Допускають проведення їх в денний час в похмуру прохолодну погоду, коли бджоли не вилітають із вулика.



На межах ділянок, оброблених пестицидами, потрібно встановити знаки безпеки.



Під час цвітіння плодово-ягідних рослин, ріпаку, гірчиці та інші медоносних культур не можна проводити обробку пестицидами, інакше квіти можуть отримати опік, а бджоли і інші корисні комахи-обпилювачі - загинути. Обробку потрібно проводити в фазу бутонізації до цвітіння.



Люди, які працюють з пестицидами і агрохімікатами, повинні пройти медичний огляд і мати допуск та посвідчення до робіт з пестицидами чи агрохімікатами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянам розповіли, як захистити бджіл від отруєнь внаслідок застосування засобів захисту рослин на полях.Про це повідомляє Держпродспоживслужба.Нагадаємо, наприкінці травня 2018 року сталася масова загибель бджіл на пасіках Турійського та частково Ковельського районів. Фермерське господарство, яке на відповідній території здійснювало обробку ріпакових полів інсектицидом вдень у розпал медозбору, виплатило компенсацію, яку встановила робоча група.Через недотриманням правил застосування пестицидів дуже часто виникають масові отруєння бджолиних родин та інших корисних комах, які запилюють ці культури.Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області нагадує сільськогосподарським виробникам, які застосовують хімічні засоби захисту рослин під час цвітіння медоносних рослин, що потрібно не пізніше, ніж за три доби до початку обробки, через ЗМІ попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ.При цьому повідомляти потрібно дату обробки, назву препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату. Власники пасік повинні обов’язково зареєструватись в сільській раді, на території, якої вони знаходяться і своєчасно інформувати сільські ради, сусідні господарства про місця перебування своїх пасік на стаціонарі і під час перевезень.Після одержання повідомлення про майбутню хімічну обробку бджоляр повинен до її початку вивезти пасіку в безпечне місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженнями при застосуванні конкретних пестицидів.Обробки сільськогосподарських культур треба здійснювати виключно засобами захисту рослин, дозволеними до використання в Україні, згідно "Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених для використання в Україні".Обробку нектароносів проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові та вечірні години. Допускають проведення їх в денний час в похмуру прохолодну погоду, коли бджоли не вилітають із вулика.На межах ділянок, оброблених пестицидами, потрібно встановити знаки безпеки.Під час цвітіння плодово-ягідних рослин, ріпаку, гірчиці та інші медоносних культур не можна проводити обробку пестицидами, інакше квіти можуть отримати опік, а бджоли і інші корисні комахи-обпилювачі - загинути. Обробку потрібно проводити в фазу бутонізації до цвітіння.Люди, які працюють з пестицидами і агрохімікатами, повинні пройти медичний огляд і мати допуск та посвідчення до робіт з пестицидами чи агрохімікатами.

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