Як оригінально розмалювати великодні яйця: майстер-класи від лучанок





Якщо банальні крашанки не для вас – нумо вчитися робити оригінальні крапанки. Це один із видів розмальовування великодніх яєць. Такий спосіб не потребує багато грошей, але вимагає трохи терпіння та часу, - пише



Майстер-клас з виготовлення крапанок проводила 21-річна Катерина Білохвіст з організації ФРІ Луцьк у Молодіжному центрі Волині.



Що нам знадобиться?



Яйця, барвники, писачок, віск, свічка, серветки, ганчірка – усе, що потрібно для виготовлення оригінальних пасхальних яєць



ЯЙЦЯ. Важливо: якщо ви купуєте яйця, то маркування, яке стоїть на кожному з них, треба стирати оцтом. Однак будьте готові, що на цьому місці яйце буде дуже погано зафарбовуватися. Тому краще обирати яйця, де номер партії внизу.



ФАРБА. Підійде звичайний барвник для крашанок. Візьміть 5 основних кольорів: жовтий, оранжевий, червоний, зелений і синій. Інші кольори можна отримати, опускаючи яйце поступово у різні фарби (наприклад, червоний після синього дасть фіолетовий).



ПИСАЧОК. Аби заощадити, його можна виготовити власноруч. Для цього потрібен дерев’яний брусок та звичайний цвях. Краще зробити одразу три писачки з різним діаметром головки цвяха: зовсім маленька, середня та велика.



ВІСК. Можна купити у магазинах бджільництва. Для крапанок нам потрібен невеликий твердий брусок.



СВІЧКА. Краще взяти звичайну свічку діаметром близько 2 сантиметрів.



СЕРВЕТКИ. Запасіться великим стосом звичайних серветок – вони потрібні для того, аби протирати щойно пофарбовані яйця.



ГАНЧІРКА. Найкраще підійде бавовняна ганчірка.



ГАЗЕТА. Аби не забруднити стіл, радимо простелити на нього кілька газет.



КРОК 1. Робимо білі крапочки

Магія крапанок (як і писанок) не в тому, що майстер малює кольором, а в тому, що віск “закріплює” певний колір на ділянці, куди потрапляє.



Для початку безпечно встановлюємо свічку, краще взяти звичайну бляшану кришку, трохи розплавити низ свічки і приліпити її до кришки. Запалюємо свічку. Розводимо барвники у воді згідно з інструкцією.



Беремо писачок (радимо почати з найбільшого), добре розігріваємо цвях і опускаємо у брусок воску. Буквально за секунду навколо має з’явитися ямочка з розтопленим воском. Після цього ставимо крапку-відбиток головки цвяшка на яйце. Готово! Тепер цей кружечок назавжди залишиться білим. Ставимо ще кілька великих та малих крапок.



КРОК 2. додаємо кольору

Далі яйце опускаємо у барвник. ВАЖЛИВО: якщо ви плануєте використовувати багато кольорів – починайте від найсвітлішого: спочатку опускайте у жовтий, потім оранжевий, потім червоний, потім зелений. Але майте на увазі: зелений після червоного може вийти не таким вже і зеленим.



Загалом яйце має бути у фарбі від 3 до 5 хвилин. Але радимо піднімати його щохвилини і дивитися, який колір виходить. Є велика ймовірність, що потрібний відтінок з’явиться набагато раніше, ніж за 5 хвилин.



Я вирішила відмовитися від білого та жовтого кольорів. Тому одразу опустила яйце в оранжевий і почала “крапкувати”.



Потім на секунд 30 занурила свою крапанку у червоний барвник, яйце стало ніжно рожевим. Поставила ще трохи крапочок різного розміру.



Такий ніжно рожевий колір вийшов після занурення оранжевого яйця у червоний барвник на 30 секунд

Усе, на цих місцях яйце залишиться рожевим. Після червоного – приблизно хвилина у зеленій фарбі і яйце стало бірюзовим.





Хочу, щоб колір фону був фіолетовим. Вирішила спробувати опустити в синій, потім в червоний і знову синій. На тому планувала звершити свою крапанку. Однак після занурення в синю фарбу яйце набуло такого ніжного блакитного кольору, що я таки не стрималася і наставила по ньому крапочок.



Ну все. Маю оранжеві, рожеві, бірюзові і сині крапочки. Залишилось зробити фон. Опускаю у червоний, потім в синій, потім червоний, потім синій. Повторюю це кілька разів і – ура – отримую потрібний фіолетовий.



КРОК 3. Стираємо віск

Коли усі крапки розставлені, залишається лише стерти віск. Для цього яйце треба піднести до свічки (підносимо збоку, а не зверху!), зачекати, поки віск на яйці почне танути і стерти його бавовняною ганчіркою. Розігрівати і стирати варто маленькими ділянками, поступово.



Загалом на одне яйце мені знадобилося близько 50 хвилин. Але якщо робити одразу кілька (крапкувати одне, поки інше лежить у фарбі) буде набагато швидше.



ТЕКСТ: Іванна ШУБА



ФОТО: Поліна БЕРЕЗЮК





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Великодня залишаються лічені дні. Певно, усі господині вже встигли вимити вікна. У Чистий четвер – печуть паски. Тож залишається лише запекти ковбаску та пофарбувати яйця.Якщо банальні крашанки не для вас – нумо вчитися робити оригінальні крапанки. Це один із видів розмальовування великодніх яєць. Такий спосіб не потребує багато грошей, але вимагає трохи терпіння та часу, - пише 12 канал Майстер-клас з виготовлення крапанок проводила 21-річназ організації ФРІ Луцьк у Молодіжному центрі Волині.Яйця, барвники, писачок, віск, свічка, серветки, ганчірка – усе, що потрібно для виготовлення оригінальних пасхальних яєцьВажливо: якщо ви купуєте яйця, то маркування, яке стоїть на кожному з них, треба стирати оцтом. Однак будьте готові, що на цьому місці яйце буде дуже погано зафарбовуватися. Тому краще обирати яйця, де номер партії внизу.Підійде звичайний барвник для крашанок. Візьміть 5 основних кольорів: жовтий, оранжевий, червоний, зелений і синій. Інші кольори можна отримати, опускаючи яйце поступово у різні фарби (наприклад, червоний після синього дасть фіолетовий).Аби заощадити, його можна виготовити власноруч. Для цього потрібен дерев’яний брусок та звичайний цвях. Краще зробити одразу три писачки з різним діаметром головки цвяха: зовсім маленька, середня та велика.Можна купити у магазинах бджільництва. Для крапанок нам потрібен невеликий твердий брусок.Краще взяти звичайну свічку діаметром близько 2 сантиметрів.Запасіться великим стосом звичайних серветок – вони потрібні для того, аби протирати щойно пофарбовані яйця.Найкраще підійде бавовняна ганчірка.Аби не забруднити стіл, радимо простелити на нього кілька газет.Робимо білі крапочкиМагія крапанок (як і писанок) не в тому, що майстер малює кольором, а в тому, що віск “закріплює” певний колір на ділянці, куди потрапляє.Для початку безпечно встановлюємо свічку, краще взяти звичайну бляшану кришку, трохи розплавити низ свічки і приліпити її до кришки. Запалюємо свічку. Розводимо барвники у воді згідно з інструкцією.Беремо писачок (радимо почати з найбільшого), добре розігріваємо цвях і опускаємо у брусок воску. Буквально за секунду навколо має з’явитися ямочка з розтопленим воском. Після цього ставимо крапку-відбиток головки цвяшка на яйце. Готово! Тепер цей кружечок назавжди залишиться білим. Ставимо ще кілька великих та малих крапок.додаємо кольоруДалі яйце опускаємо у барвник. ВАЖЛИВО: якщо ви плануєте використовувати багато кольорів – починайте від найсвітлішого: спочатку опускайте у жовтий, потім оранжевий, потім червоний, потім зелений. Але майте на увазі: зелений після червоного може вийти не таким вже і зеленим.Загалом яйце має бути у фарбі від 3 до 5 хвилин. Але радимо піднімати його щохвилини і дивитися, який колір виходить. Є велика ймовірність, що потрібний відтінок з’явиться набагато раніше, ніж за 5 хвилин.Я вирішила відмовитися від білого та жовтого кольорів. Тому одразу опустила яйце в оранжевий і почала “крапкувати”.Потім на секунд 30 занурила свою крапанку у червоний барвник, яйце стало ніжно рожевим. Поставила ще трохи крапочок різного розміру.Такий ніжно рожевий колір вийшов після занурення оранжевого яйця у червоний барвник на 30 секундУсе, на цих місцях яйце залишиться рожевим. Після червоного – приблизно хвилина у зеленій фарбі і яйце стало бірюзовим.Хочу, щоб колір фону був фіолетовим. Вирішила спробувати опустити в синій, потім в червоний і знову синій. На тому планувала звершити свою крапанку. Однак після занурення в синю фарбу яйце набуло такого ніжного блакитного кольору, що я таки не стрималася і наставила по ньому крапочок.Ну все. Маю оранжеві, рожеві, бірюзові і сині крапочки. Залишилось зробити фон. Опускаю у червоний, потім в синій, потім червоний, потім синій. Повторюю це кілька разів і – ура – отримую потрібний фіолетовий.Стираємо віскКоли усі крапки розставлені, залишається лише стерти віск. Для цього яйце треба піднести до свічки (підносимо збоку, а не зверху!), зачекати, поки віск на яйці почне танути і стерти його бавовняною ганчіркою. Розігрівати і стирати варто маленькими ділянками, поступово.Загалом на одне яйце мені знадобилося близько 50 хвилин. Але якщо робити одразу кілька (крапкувати одне, поки інше лежить у фарбі) буде набагато швидше.

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