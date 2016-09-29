На вулицях Ковеля хочуть встановити камери відеоспостереження





Відповідну петицію розмістили на сайті «Єдиної системи місцевих петицій»,– пише



Станом на 25 квітня петиція зібрала 128 підписів із необхідних 150.



«З ціллю запобігання злочинам, вчасне встановлення і виявлення правопорушників, необхідно на вулицях і площах міста встановити за кошти громади відеонагляд з пультом спостереження в поліції (можливо в іншому місці). Це буде сприяти зниженню правопорушень та виявленню і встановленню порушників», – йдеться в описі петиції.







Головне фото – ілюстративне.





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