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На вулицях Ковеля хочуть встановити камери відеоспостереження

На вулицях Ковеля хочуть встановити камери відеоспостереження
Активісти збирають підписи, щоб встановити камери відеоспостереження на вулицях Ковеля для охорони правопорядку.

Відповідну петицію розмістили на сайті «Єдиної системи місцевих петицій»,– пише «Район.Ковель».

Станом на 25 квітня петиція зібрала 128 підписів із необхідних 150.

«З ціллю запобігання злочинам, вчасне встановлення і виявлення правопорушників, необхідно на вулицях і площах міста встановити за кошти громади відеонагляд з пультом спостереження в поліції (можливо в іншому місці). Це буде сприяти зниженню правопорушень та виявленню і встановленню порушників», – йдеться в описі петиції.

На вулицях Ковеля хочуть встановити камери відеоспостереження


Головне фото – ілюстративне.


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Теги: Ковель, камери, петиція, активісти, спостереження
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