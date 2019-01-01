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У молодому віці померла працівниця луцької «Ласки»

У молодому віці померла працівниця луцької «Ласки»
На 37 році обірвалося життя адміністратора луцького комунального підприємства «Ласка» Олени Гусак. Її серце зупинилося 23 квітня.

Про це повідомляють на офіційній сторінці «Ласки» у Facebook.

Додають, що без мами залишилися четверо діток.

«Колектив підприємства висловлює щирі співчуття родині, близьким і знайомим. Нехай земля буде пухом», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, тих, хто хоче допомогти родині, просять звернутися у комунальне підприємство «Ласка».

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Теги: Олена Гусак, Луцьк, Ласка
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