У молодому віці померла працівниця луцької «Ласки»

Олени Гусак. Її серце зупинилося 23 квітня.



Про це повідомляють на офіційній сторінці «Ласки» у Facebook.



Додають, що без мами залишилися четверо діток.



«Колектив підприємства висловлює щирі співчуття родині, близьким і знайомим. Нехай земля буде пухом», - йдеться у повідомленні.



Окрім того, тих, хто хоче допомогти родині, просять звернутися у комунальне підприємство «Ласка».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 37 році обірвалося життя адміністратора луцького комунального підприємства «Ласка». Її серце зупинилося 23 квітня.Про це повідомляють на офіційній сторінці «Ласки» у Facebook.Додають, що без мами залишилися четверо діток.«Колектив підприємства висловлює щирі співчуття родині, близьким і знайомим. Нехай земля буде пухом», - йдеться у повідомленні.Окрім того, тих, хто хоче допомогти родині, просять звернутися у комунальне підприємство «Ласка».

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