У молодому віці померла працівниця луцької «Ласки»
Сьогодні, 16:27
На 37 році обірвалося життя адміністратора луцького комунального підприємства «Ласка» Олени Гусак. Її серце зупинилося 23 квітня.
Про це повідомляють на офіційній сторінці «Ласки» у Facebook.
Додають, що без мами залишилися четверо діток.
«Колектив підприємства висловлює щирі співчуття родині, близьким і знайомим. Нехай земля буде пухом», - йдеться у повідомленні.
Окрім того, тих, хто хоче допомогти родині, просять звернутися у комунальне підприємство «Ласка».
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Про це повідомляють на офіційній сторінці «Ласки» у Facebook.
Додають, що без мами залишилися четверо діток.
«Колектив підприємства висловлює щирі співчуття родині, близьким і знайомим. Нехай земля буде пухом», - йдеться у повідомленні.
Окрім того, тих, хто хоче допомогти родині, просять звернутися у комунальне підприємство «Ласка».
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