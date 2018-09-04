На Львівщині 2-річний хлопчик впав до 40-літрової каструлі з окропом
Сьогодні, 16:35
На Львівщині дворічна дитина впала в каструлю з окропом та отримала значні опіки.
Про це інформує Вголос.
Трагедія сталася на Старосамбірщині, у с. Сусідовичі. 2-річний Іванко Малетич упав у 40-літрову каструлю з окропом, унаслідок чого отримав 70% опіків тіла.
Мати дитини Іванна розповіла: гріла воду, щоб випрати одяг, бо пральної машини у неї немає. Поставила воду, аби охолола. Не встигла повернутися, як її маленький син, який грався поруч, упав у каструлю з окропом.
Дитину відразу відвезли в Самбірську районну лікарню. Звідти направили у Львівський опіковий центр 8-ї міської клінічної лікарні.
«Зараз в реанімації, поруч із ним сиджу весь час. От щойно почали перев’язку робити, то вийшла, бо не можу дивитись, серце крається. – каже жінка. – Лікарі поки нічого доброго сказати не можуть, хіба на Бога надіємось».
У день на лікування тепер потрібно 5-6 тис. грн. Сім’я таких грошей не має. У жінки при цьому є ще троє дітей.
Кошти можна переказати на картку Ощадбанку:
5167 4900 6288 0290 – Малетич Іванна Володимирівна
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Про це інформує Вголос.
Трагедія сталася на Старосамбірщині, у с. Сусідовичі. 2-річний Іванко Малетич упав у 40-літрову каструлю з окропом, унаслідок чого отримав 70% опіків тіла.
Мати дитини Іванна розповіла: гріла воду, щоб випрати одяг, бо пральної машини у неї немає. Поставила воду, аби охолола. Не встигла повернутися, як її маленький син, який грався поруч, упав у каструлю з окропом.
Дитину відразу відвезли в Самбірську районну лікарню. Звідти направили у Львівський опіковий центр 8-ї міської клінічної лікарні.
«Зараз в реанімації, поруч із ним сиджу весь час. От щойно почали перев’язку робити, то вийшла, бо не можу дивитись, серце крається. – каже жінка. – Лікарі поки нічого доброго сказати не можуть, хіба на Бога надіємось».
У день на лікування тепер потрібно 5-6 тис. грн. Сім’я таких грошей не має. У жінки при цьому є ще троє дітей.
Кошти можна переказати на картку Ощадбанку:
5167 4900 6288 0290 – Малетич Іванна Володимирівна
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Коментарі 1
Батьків штрафують, коли дитина прогуляла урок. А ЗАРАЗ. Це злочин, тут звичайно не накладати штраф потрібно, а карати. Ще - держава, звичайно, відфінансує витрати на важке лікування, а ще і батьків покарати. Юристи та моралісти - варто задуматися. В Луцьку в опіковому відділенні таких дітей за рік, як мінімум 5-10. Певно, варта якась юрвідповідальність батьків, але ж і здоров'я дитини важливе?
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