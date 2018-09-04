На Львівщині 2-річний хлопчик впав до 40-літрової каструлі з окропом





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Трагедія сталася на Старосамбірщині, у с. Сусідовичі. 2-річний Іванко Малетич упав у 40-літрову каструлю з окропом, унаслідок чого отримав 70% опіків тіла.



Мати дитини Іванна розповіла: гріла воду, щоб випрати одяг, бо пральної машини у неї немає. Поставила воду, аби охолола. Не встигла повернутися, як її маленький син, який грався поруч, упав у каструлю з окропом.



Дитину відразу відвезли в Самбірську районну лікарню. Звідти направили у Львівський опіковий центр 8-ї міської клінічної лікарні.



«Зараз в реанімації, поруч із ним сиджу весь час. От щойно почали перев’язку робити, то вийшла, бо не можу дивитись, серце крається. – каже жінка. – Лікарі поки нічого доброго сказати не можуть, хіба на Бога надіємось».



У день на лікування тепер потрібно 5-6 тис. грн. Сім’я таких грошей не має. У жінки при цьому є ще троє дітей.



Кошти можна переказати на картку Ощадбанку:



5167 4900 6288 0290 – Малетич Іванна Володимирівна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині дворічна дитина впала в каструлю з окропом та отримала значні опіки.Про це інформує Вголос. Трагедія сталася на Старосамбірщині, у с. Сусідовичі. 2-річний Іванко Малетич упав у 40-літрову каструлю з окропом, унаслідок чого отримав 70% опіків тіла.Мати дитини Іванна розповіла: гріла воду, щоб випрати одяг, бо пральної машини у неї немає. Поставила воду, аби охолола. Не встигла повернутися, як її маленький син, який грався поруч, упав у каструлю з окропом.Дитину відразу відвезли в Самбірську районну лікарню. Звідти направили у Львівський опіковий центр 8-ї міської клінічної лікарні.«Зараз в реанімації, поруч із ним сиджу весь час. От щойно почали перев’язку робити, то вийшла, бо не можу дивитись, серце крається. – каже жінка. – Лікарі поки нічого доброго сказати не можуть, хіба на Бога надіємось».У день на лікування тепер потрібно 5-6 тис. грн. Сім’я таких грошей не має. У жінки при цьому є ще троє дітей.Кошти можна переказати на картку Ощадбанку:5167 4900 6288 0290 – Малетич Іванна Володимирівна

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