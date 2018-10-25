Передвеликодні «знижки»: у Луцьку різко подорожчали овочі





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Лідерами подорожчання стали рання капуста і тепличні огірки. Тиждень тому капуста коштувала у гурті 31-35 гривень за кілограм. Сьогодні — 50-55 гривень за кілограм. Тепличні огірки подорожчали до 50-70 гривень за кілограм. Помідори – 55-60 гривень за кілограм.



Водночас ціни почали стрімко «йти догори» за 4 дні до свята. Експерти пояснюють, що ціни зросли через передсвятковий ажіотаж на ринку.



Від початку тижня в Україні у середньому на 20% подорожчали ранні овочі. Коштують дорожче, ніж в аналогічний період торік. Помідори коштують 59-60 гривень за кілограм. Торік ціни були на 40 % менше.



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За тиждень редиска у гурті подорожчала майже на 5 % — до 10-13 гривень за кілограм. Водночас за 4 дні до свята ціни на неї почали знижуватися через збільшення пропозиції. Сьогодні кілограм редиски коштує на рівні минулорічних цін.



Не змінився в ціні ранній кабачок — 45 гривень за кілограм. Це на 12 % дорожче за ціни минулого року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку тижня на Центральному ринку Луцька в середньому на 40 % подорожчали ранні овочі.Про це повідомляє ВолиньUA Лідерами подорожчання стали рання капуста і тепличні огірки. Тиждень тому капуста коштувала у гурті 31-35 гривень за кілограм. Сьогодні — 50-55 гривень за кілограм. Тепличні огірки подорожчали до 50-70 гривень за кілограм. Помідори – 55-60 гривень за кілограм.Водночас ціни почали стрімко «йти догори» за 4 дні до свята. Експерти пояснюють, що ціни зросли через передсвятковий ажіотаж на ринку.Від початку тижня в Україні у середньому на 20% подорожчали ранні овочі. Коштують дорожче, ніж в аналогічний період торік. Помідори коштують 59-60 гривень за кілограм. Торік ціни були на 40 % менше.За тиждень редиска у гурті подорожчала майже на 5 % — до 10-13 гривень за кілограм. Водночас за 4 дні до свята ціни на неї почали знижуватися через збільшення пропозиції. Сьогодні кілограм редиски коштує на рівні минулорічних цін.Не змінився в ціні ранній кабачок — 45 гривень за кілограм. Це на 12 % дорожче за ціни минулого року.

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