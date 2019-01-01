Самшит, спірея, форзиція: волинські атовці прикрасили територію біля дитсадка
Сьогодні, 19:44
У Любешеві учасники АТО озеленили територію біля дитсадка №3.
Про це повідомляє "Нове життя".
25 квітня працівники НПП «Прип’ять-Стохід», котрі є учасниками АТО (Олександр Савчук, Святослав Колб, Віктор Бурдак, Віктор Рокун та Василь Корець), разом зі школярами озеленили територію біля любешівського дитсадка.
Ідею провести акцію з благоустрою "підкинули" побратими з громадської організації учасників АТО. До цієї хорошої справи на пропозицію волонтера Оксани Павлючик активно долучилися учасники шкільного лісництва Любешівського ліцею.
Таким чином дружно висадили сто саджанців - самшиту, спіреї, форзиції та ялини колючої. Саме цей садочок обрали, адже його завідувачка Надія Матейчик попередньо зверталася до НПП із проханням допомогти з озелененням території.
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Про це повідомляє "Нове життя".
25 квітня працівники НПП «Прип’ять-Стохід», котрі є учасниками АТО (Олександр Савчук, Святослав Колб, Віктор Бурдак, Віктор Рокун та Василь Корець), разом зі школярами озеленили територію біля любешівського дитсадка.
Ідею провести акцію з благоустрою "підкинули" побратими з громадської організації учасників АТО. До цієї хорошої справи на пропозицію волонтера Оксани Павлючик активно долучилися учасники шкільного лісництва Любешівського ліцею.
Таким чином дружно висадили сто саджанців - самшиту, спіреї, форзиції та ялини колючої. Саме цей садочок обрали, адже його завідувачка Надія Матейчик попередньо зверталася до НПП із проханням допомогти з озелененням території.
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