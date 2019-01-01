Наробив переполоху: покарали волинянина, який «замінував» сервісний центр





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У вівторок, 12 березня 2019, року молодик, знаходячись біля територіального сервісного центру МВС України у рідному місті, умисно здійснив екстрений виклик на спеціальну телефонну лінію «102» та повідомив завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху приміщення сервісного центру.



У зв'язку з цим до місця події для евакуації людей і проведення робіт із розмінування було залучено працівників правоохоронних органів міста Ковеля, підрозділ вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції та працівників Управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України у Волинській області.



Інформація про підготовку вибуху не підтвердилась.



Особу «мінера» правоохоронці встановили уже наступного дня.



Суд призначив чоловікові, який щиро розкаявся у скоєному і активно сприяв розкриттю злочину, покарання у виді двох років та шести місяців позбавлення волі зі встановленням 1-річного іспитового строку.



Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 259 КК України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності ставить під загрозу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд затвердив умову про визнання винуватості, укладену між прокурором Ковельської місцевої прокуратури та 22-річним ковельчанином, якого звинувачують у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, який загрожував загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.Повідомила прес-служба прокуратури області.У вівторок, 12 березня 2019, року молодик, знаходячись біля територіального сервісного центру МВС України у рідному місті, умисно здійснив екстрений виклик на спеціальну телефонну лінію «102» та повідомив завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху приміщення сервісного центру.У зв'язку з цим до місця події для евакуації людей і проведення робіт із розмінування було залучено працівників правоохоронних органів міста Ковеля, підрозділ вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції та працівників Управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України у Волинській області.Інформація про підготовку вибуху не підтвердилась.Особу «мінера» правоохоронці встановили уже наступного дня.Суд призначив чоловікові, який щиро розкаявся у скоєному і активно сприяв розкриттю злочину, покарання у виді двох років та шести місяців позбавлення волі зі встановленням 1-річного іспитового строку.Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 259 КК України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності ставить під загрозу

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