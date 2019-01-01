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Наробив переполоху: покарали волинянина, який «замінував» сервісний центр

Наробив переполоху: покарали волинянина, який «замінував» сервісний центр
Ковельський міськрайонний суд затвердив умову про визнання винуватості, укладену між прокурором Ковельської місцевої прокуратури та 22-річним ковельчанином, якого звинувачують у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, який загрожував загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками.

Повідомила прес-служба прокуратури області.

У вівторок, 12 березня 2019, року молодик, знаходячись біля територіального сервісного центру МВС України у рідному місті, умисно здійснив екстрений виклик на спеціальну телефонну лінію «102» та повідомив завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху приміщення сервісного центру.

У зв'язку з цим до місця події для евакуації людей і проведення робіт із розмінування було залучено працівників правоохоронних органів міста Ковеля, підрозділ вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції та працівників Управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України у Волинській області.

Інформація про підготовку вибуху не підтвердилась.

Особу «мінера» правоохоронці встановили уже наступного дня.

Суд призначив чоловікові, який щиро розкаявся у скоєному і активно сприяв розкриттю злочину, покарання у виді двох років та шести місяців позбавлення волі зі встановленням 1-річного іспитового строку.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 259 КК України. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності ставить під загрозу

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Теги: Ковель, замінування, кримінал, ТСЦ МВС
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