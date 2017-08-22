У головному парку Луцька з'явився ліхтар, який «летить» в небо. ФОТО
Сьогодні, 17:34
У центральному парку Луцька з'явився ліхтар, який декорований літаком.
На Великодень він засяє на алеї ліхтарів.
Про це повідомили на сторінці Первинної Профспілкової Організації ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» у Facebook.
«Праця нашого колективу – завжди во благо міста. Ми думаємо не лише над тим, як збагачувати міську казну, а й дбаємо про те, щоб лучани і гості міста ішли під нашими вогнями… і дивились у небо», – йдеться у повідомленні на сторінці.
Відомо, що трудовий колектив заводу «Мотор» власними силами розробив проект та виготовив і встановив ліхтар.
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На Великодень він засяє на алеї ліхтарів.
Про це повідомили на сторінці Первинної Профспілкової Організації ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» у Facebook.
«Праця нашого колективу – завжди во благо міста. Ми думаємо не лише над тим, як збагачувати міську казну, а й дбаємо про те, щоб лучани і гості міста ішли під нашими вогнями… і дивились у небо», – йдеться у повідомленні на сторінці.
Відомо, що трудовий колектив заводу «Мотор» власними силами розробив проект та виготовив і встановив ліхтар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
О боже ! То є кітч із запахом совка. Той же "Мотор', коли будував свої бази відпочинку в Хрінниках чи на Світязі, то запросив професійних архітекторів. І дійсно там збудовані пристойні об'єкти. А тут, якщо дибіли той ліхтар і вирвуть, то ще питання чи за таким витвором хтось пожаліє ! Ніби й хотіли добру справу зробити, але даремно потратились. А вина повністю - на непрофесійних міських управлінцях !
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