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У головному парку Луцька з'явився ліхтар, який «летить» в небо. ФОТО

У головному парку Луцька з'явився ліхтар, який «летить» в небо. ФОТО
У центральному парку Луцька з'явився ліхтар, який декорований літаком.
На Великодень він засяє на алеї ліхтарів.

Про це повідомили на сторінці Первинної Профспілкової Організації ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» у Facebook.

«Праця нашого колективу – завжди во благо міста. Ми думаємо не лише над тим, як збагачувати міську казну, а й дбаємо про те, щоб лучани і гості міста ішли під нашими вогнями… і дивились у небо», – йдеться у повідомленні на сторінці.

Відомо, що трудовий колектив заводу «Мотор» власними силами розробив проект та виготовив і встановив ліхтар.

У головному парку Луцька з'явився ліхтар, який «летить» в небо. ФОТО
У головному парку Луцька з'явився ліхтар, який «летить» в небо. ФОТО
У головному парку Луцька з'явився ліхтар, який «летить» в небо. ФОТО
У головному парку Луцька з'явився ліхтар, який «летить» в небо. ФОТО
У головному парку Луцька з'явився ліхтар, який «летить» в небо. ФОТО


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Теги: Мотор, Луцьк, ліхтар, парк
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Коментарі 1
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О боже ! То є кітч із запахом совка. Той же "Мотор', коли будував свої бази відпочинку в Хрінниках чи на Світязі, то запросив професійних архітекторів. І дійсно там збудовані пристойні об'єкти. А тут, якщо дибіли той ліхтар і вирвуть, то ще питання чи за таким витвором хтось пожаліє ! Ніби й хотіли добру справу зробити, але даремно потратились. А вина повністю - на непрофесійних міських управлінцях !
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