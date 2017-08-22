У головному парку Луцька з'явився ліхтар, який «летить» в небо. ФОТО

У центральному парку Луцька з'явився ліхтар, який декорований літаком.На Великодень він засяє на алеї ліхтарів.Про це повідомили на сторінці Первинної Профспілкової Організації ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» у Facebook.«Праця нашого колективу – завжди во благо міста. Ми думаємо не лише над тим, як збагачувати міську казну, а й дбаємо про те, щоб лучани і гості міста ішли під нашими вогнями… і дивились у небо», – йдеться у повідомленні на сторінці.Відомо, що трудовий колектив заводу «Мотор» власними силами розробив проект та виготовив і встановив ліхтар.