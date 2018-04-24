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Луцьких комунальників просять влаштувати «чистий четвер» на брудних вулицях міста

Луцьких комунальників просять влаштувати «чистий четвер» на брудних вулицях міста
Лучанка опублікувала фото та відео, на яких видно купи сміття під мостом на проспекті Соборності.

Olha Usenko опублікувала допис у спільноті «Теревені про Луцьк».

За словами авторки допису, останнім часом для того, аби влада звернула увагу на проблеми міста, про них повинні заговорити в інтернеті.

«Коли вже у місті з'явиться справжній господар! Чому, для того, щоб влада побачила проблеми міста і навела порядок, люди повинні писати публікації в інтернеті. Чому муніципали, поліція нінащо не звертають увагу. Сьогодні чистий четвер а у нас як завжди брудно.
Свято, люди прибирають свої домівки і навколо них, звісно сміття дуже багато. Тому пропоную «Луцькспецкомунтрансу» прибирати сміття частіше», - йдеться у дописі Ольги.
Луцьких комунальників просять влаштувати «чистий четвер» на брудних вулицях міста

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Теги: комунальники, сміття, Луцьк
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