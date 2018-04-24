Луцьких комунальників просять влаштувати «чистий четвер» на брудних вулицях міста
Сьогодні, 18:47
Лучанка опублікувала фото та відео, на яких видно купи сміття під мостом на проспекті Соборності.
Olha Usenko опублікувала допис у спільноті «Теревені про Луцьк».
За словами авторки допису, останнім часом для того, аби влада звернула увагу на проблеми міста, про них повинні заговорити в інтернеті.
«Коли вже у місті з'явиться справжній господар! Чому, для того, щоб влада побачила проблеми міста і навела порядок, люди повинні писати публікації в інтернеті. Чому муніципали, поліція нінащо не звертають увагу. Сьогодні чистий четвер а у нас як завжди брудно.
Свято, люди прибирають свої домівки і навколо них, звісно сміття дуже багато. Тому пропоную «Луцькспецкомунтрансу» прибирати сміття частіше», - йдеться у дописі Ольги.
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Olha Usenko опублікувала допис у спільноті «Теревені про Луцьк».
За словами авторки допису, останнім часом для того, аби влада звернула увагу на проблеми міста, про них повинні заговорити в інтернеті.
«Коли вже у місті з'явиться справжній господар! Чому, для того, щоб влада побачила проблеми міста і навела порядок, люди повинні писати публікації в інтернеті. Чому муніципали, поліція нінащо не звертають увагу. Сьогодні чистий четвер а у нас як завжди брудно.
Свято, люди прибирають свої домівки і навколо них, звісно сміття дуже багато. Тому пропоную «Луцькспецкомунтрансу» прибирати сміття частіше», - йдеться у дописі Ольги.
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