Луцьких комунальників просять влаштувати «чистий четвер» на брудних вулицях міста









За словами авторки допису, останнім часом для того, аби влада звернула увагу на проблеми міста, про них повинні заговорити в інтернеті.



«Коли вже у місті з'явиться справжній господар! Чому, для того, щоб влада побачила проблеми міста і навела порядок, люди повинні писати публікації в інтернеті. Чому муніципали, поліція нінащо не звертають увагу. Сьогодні чистий четвер а у нас як завжди брудно.

Свято, люди прибирають свої домівки і навколо них, звісно сміття дуже багато. Тому пропоную «Луцькспецкомунтрансу» прибирати сміття частіше», - йдеться у дописі Ольги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка опублікувала фото та відео, на яких видно купи сміття під мостом на проспекті Соборності. Olha Usenko опублікувала допис у спільноті «Теревені про Луцьк» За словами авторки допису, останнім часом для того, аби влада звернула увагу на проблеми міста, про них повинні заговорити в інтернеті.«Коли вже у місті з'явиться справжній господар! Чому, для того, щоб влада побачила проблеми міста і навела порядок, люди повинні писати публікації в інтернеті. Чому муніципали, поліція нінащо не звертають увагу. Сьогодні чистий четвер а у нас як завжди брудно.Свято, люди прибирають свої домівки і навколо них, звісно сміття дуже багато. Тому пропоную «Луцькспецкомунтрансу» прибирати сміття частіше», - йдеться у дописі Ольги.

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