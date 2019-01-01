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Подарунки і не тільки можна знайти у РЦ «Промінь»*

Подарунки і не тільки можна знайти у РЦ «Промінь»*
У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» є торгові точки з широким вибором канцелярії, предметів декору, косметики та аксесуарів для дітей.

Серед представлених товарів можна вибрати цікаві подарунки та товари для дитячих кімнат – фоторамки, текстиль, планери та декоративні полички, чашки і термопосуд.

Особливістю крамнички є неповторний асортимент та можливість на місці упакувати придбаний подарунок. Торгові точки розміщені безпосередньо у художній студії «Смугастий Носоріг» та сімейній перукарні «Майстерня краси».

До слова, у на торгових полицях також можна знайти підбірку для професійної італійської косметики преміум класу «Davines». Приємно дивують ціни, так як є вибір товарів на будь-який бюджет, а асортимент постійно оновлюється.

Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Деталі за телефоном: +380 (66) 755 07 57.

Посилання у соціальних мережах: https://www.facebook.com/smugastiy.nosorig/

Подарунки і не тільки можна знайти у РЦ «Промінь»*
Подарунки і не тільки можна знайти у РЦ «Промінь»*
Подарунки і не тільки можна знайти у РЦ «Промінь»*
Подарунки і не тільки можна знайти у РЦ «Промінь»*

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Теги: Промінь, подарунки
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