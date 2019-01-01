Подарунки і не тільки можна знайти у РЦ «Промінь»*





Серед представлених товарів можна вибрати цікаві подарунки та товари для дитячих кімнат – фоторамки, текстиль, планери та декоративні полички, чашки і термопосуд.



Особливістю крамнички є неповторний асортимент та можливість на місці упакувати придбаний подарунок. Торгові точки розміщені безпосередньо у художній студії «Смугастий Носоріг» та сімейній перукарні «Майстерня краси».



До слова, у на торгових полицях також можна знайти підбірку для професійної італійської косметики преміум класу «Davines». Приємно дивують ціни, так як є вибір товарів на будь-який бюджет, а асортимент постійно оновлюється.



Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.

Деталі за телефоном: +380 (66) 755 07 57.



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