Луцьку владу змусили боротися з казино: головна муніципалка розповіла деталі

Ігоря Поліщука, нині радника міського голови, до ряду впливових органів не дало результату і боротьба з гральним бізнесом не відбулася.



Нині ж, аби змусити владу вирішити проблему грального бізнесу в місті, опозиційний депутат Луцькради Андрій Покровський розробив проект рішення щодо протидії гральному бізнесу в Луцьку. На лютневій сесії його підтримали майже всі депутати. Тож тепер виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт як очільник «укропівської» влади змушений виконувати це рішення. Відповідно до нього, у Луцьку мають відбутися рейди усіма гральними закладами. Нині виконання цього рішення поклали на плечі департаменту муніципальної варти на чолі з Юлію Сиротинською. Саме вони мають долучити усі відповідні органи: поліцію, ДФС, та стежити за виконанням рішення.



Як триває підготовка до несподіваних перевірок ігрових закладів, чому у місті досі існує така проблема, скільки гральних закладів існує у Луцьку та як здійснюватимуться рейди,



– 2017 року секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Ігор Поліщук надіслав лист Міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову, Голові Служби безпеки України Василю Грицаку і ще ряду кервників волинських органів із проханням провести перевірку діяльності на території міста об'єктів миттєвої лотереї, інтернет-закладів, де можливі факти ведення грального бізнесу, який заборонений в Україні. Яким був результат цього звернення?



– На нас тоді не покладали функцію. Але якщо відкрити закон, то там написано, на кого покладені функції щодо контролю відповідних речей. Це ДФС і правоохоронні органи. Звернення в той момент, я думаю, було правильне. Це були ті речі, які зараз і Андрій Покровський робить. Тільки я рішення прописувала б жорсткіше для поліції і тих осіб, які безпосередньо мають це робити.



Міська рада – в ігровому бізнесі більше як превентивний орган. Тому що скласти протокол ми не можемо, вилучити комп’ютерну техніку – також. Перевірити формат наявності того, чи є в них орендоване приміщення – розуміємо, що є. Єдина річ, на яку зараз може повпливати міська рада, – це чи працевлаштовані працівники.



– За два роки від листа Поліщука у Луцьку нічого не змінилося, кількість гральних закладів у місті не зменшилася. Цьогоріч вже Андрій Покровський ініціював проект рішення міської ради. Як вважаєте, чи допоможе це рішення муніципальній варті посилити боротьбу з цим явищем?



– Зараз спробуємо це робити. Ми в цьому відкриті і запросимо журналістів на наші рейди, щоб вони побачили зсередини, як це відбувається. Я думаю, за місяць-два ви зробите висновки, хто працює, а хто – ні, хто хоче щось змінювати, а хто – ні. Ви побачите, як буде працювати щонайменше шість різних структур в одній робочій групі і чи ці люди будуть виконувати ті функції, про які кажуть. Ми відкриті – будь-ласка, «Конкурент», інші видання, інші телеканали. Чим більший розголос, тим, можливо, буде більший результат.



Департамент муніципальної варти, відповідно до рішення, яким на нас поклали функції контролю, підійшов до цього трошки по-іншому. Ми зараз спробуємо максимально залучити тих осіб, які безпосередньо мають це контролювати. Ми зможемо глянути, чи працевлаштовані працівники (адміністратор, охоронник), перевірити, чи є неповнолітні особи в таких закладах після 22:00 години.



Ми спробуємо залучити дільничних, і якщо у закладах є непогоджені режими роботи, то на них будуть складатися адміністративні протоколи. Проте існують і юридичні колізії. Адміністративний протокол треба складати на самого ФОПа, якого фактично немає, або на адміністратора, якщо він не закрив заклад і якщо перебуває у відповідних трудових відносинах.



Це дуже хороше рішення, адже є така проблематика і є той, хто турбується в місті як депутат. Але не всі смертні гріхи міської ради, тих чиновників, які працюють, і всіх тих, хто дотичний. Коли у нас пишуть закони, то їх пишуть люди, які не мають практики в цій роботі, не стикаються щодня з відповідною роботою. Тому у нас такі закони.



– Які структури задіяні до виконання цього рішення і хто несе відповідальність за його виконання?



– Відповідно до закону, це ДФС, Національна поліція. Її можна навіть поділити на три сектори: дільничні, так званий шостий відділ – відділ боротьби з економічними злочинами. Я би ще взяла напрямок за неповнолітніми у Нацполіції. Адже якщо в закладах вони перебувають, то потрібні профілактичні бесіди, ставити питання батькам, чому їхні діти в 23:00-00:00 ночі не вдома, яка робиться превентивна робота і ряд інших речей. Ми це пробуємо склеїти, але чи той клей буде тримати. Плануємо робити рейди.



Управління розвитку підприємництва список підприємств вже інвентаризувало. Ці списки ми зараз віддали нашим працівникам, аби перевірити за вулицями, чи дійсно там є ті гральні заклади є, бо ж вони ж не називаються гральними.



У визначений день ми візьмемо одну чи дві авітівки і з представниками кожної служби поїдемо. Ще ми розробимо акт, в якому будуть результати. Наприклад, 1-го травня виїхала робоча група у складі вісьми осіб і виявила неповнолітніх – що встановлено, який захід вжито, чи доставили додому, чи знайшли батьків, чи склали адмінпротокол. Якщо непогоджений режим роботи, то також складаємо відповідні речі, непрацевлаштована відповідна особа чи немає документів на сплату податків – ДФС одразу і працює. Мають бути не ті пристрої, які стоять, – їх вилучають і нехай ідуть до суду.



– Як часто у Луцьку муніципальна варта здійснює перевірку об’єктів грального бізнесу?



– Раніше ми не здійснювали цього тому, що це не наші функції. А щодо цього рішення, то у нас нині йде підготовчий етап. Ми розробили положення, як ця робоча група буде діяти, направили в усі структурні підрозділи листи, щоб вони надали представників. Також розробляємо розпорядження, щоб цих всіх представників ввести в одну робочу групу, складаємо план того. Частина структурних підрозділів надала своїх працівників, а інша не бачить наших листів. Вчора (8 квітня) ми підписали нові і просили не ігнорувати ці речі.



Нині ми розробляємо акт рейду огляду. Адже він має бути юридично виваженим і правильним. Не може бути так, що рішення прийняли і сьогодні побігли. Ви ж захочете потім отримати інформацію. Я думаю, людина, яка ініціювала прийняття цього рішення, також захоче поставити якісь питання. Це має бути для того, щоб дати грамотні, кваліфіковані відповіді з посиланнями на відповідні документи.



– Скільки рейдів має бути у Луцьку?



– Я думаю, що ці об’єкти треба перевірити мінімум три рази.



– А скільки гральних закладів налічується у Луцьку?



– Зараз маємо 68.



– За яких умов будуть здійснюватися рейди? Вдень чи вночі?



– Доцільніше це робити після 22:00 години. Але ми розглядаємо варіант і вдень, і вночі.



– Чи траплялися випадки, коли лучани повідомляли про заклади, де є доступ до азартних ігор?



– Вони повідомляють про це на лінію «102», як це передбачає законодавство.



– Коли плануєте починати здійснювати рейди?



– Ми планувати почати з 19 квітня, але ж нам не всі органи надали по представникові. Тому поки прийняли рішення почати з кінця квітня – початку травня.



– Яким є ваше ставлення до рішення щодо протидії незаконним азартним іграм, яке розробив Покровський?



– Я би робила це по-іншому: писала звернення до Верховної Ради, приймала колегіальне рішення від міської ради, щоб вплинути на цю ситуацію, відповідними депутатськими повноваженнями піднімала на ноги міністрів, Кабінет Міністрів, міністра внутрішніх справ, керівників міської, обласної поліції, керівника ДФС. Щонайменше їх можна заслухати на сесії і поставити питання: «А що в нас робиться? А чому ми нічого не робимо?»



Я більш тонкий практик і знаю внутрішню роботу. Ми є вузькими спеціалістами у своїй галузі роботи і коли працюємо, то розуміємо, куди треба стукати, щоби відчинили. Якщо стукати по всіх вікнах, то ніхто не відчиняє, бо подумають, що це злодії, а якщо стукати у двері, то їх обов’язково хтось відчинять.



Вважаю, що треба змінювати законодавство у Верховній Раді. Але ж будь-які речі, де крутяться величезні гроші, мають у собі підґрунтя того, що хтось у цьому зацікавлений.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зі слів стурбованої громадськості, рідний Луцьк поступово перетворюється на Лас-Вегас через процвітання у ньому грального бізнесу. Ігрові заклади маскують під лотерейні чи букмекерські контори, які невідомо кому належать, працюють за вільним графіком та створюють неприємності жителям. Два роки тому звернення, нині радника міського голови, до ряду впливових органів не дало результату і боротьба з гральним бізнесом не відбулася.Нині ж, аби змусити владу вирішити проблему грального бізнесу в місті, опозиційний депутат Луцькрадирозробив проект рішення щодо протидії гральному бізнесу в Луцьку. На лютневій сесії його підтримали майже всі депутати. Тож тепер виконувач повноважень міського головияк очільник «укропівської» влади змушений виконувати це рішення. Відповідно до нього, у Луцьку мають відбутися рейди усіма гральними закладами. Нині виконання цього рішення поклали на плечі департаменту муніципальної варти на чолі з. Саме вони мають долучити усі відповідні органи: поліцію, ДФС, та стежити за виконанням рішення.Як триває підготовка до несподіваних перевірок ігрових закладів, чому у місті досі існує така проблема, скільки гральних закладів існує у Луцьку та як здійснюватимуться рейди, видання «Конкурент» запитало у директорки департаменту муніципальної варти Юлії Сиротинської.– На нас тоді не покладали функцію. Але якщо відкрити закон, то там написано, на кого покладені функції щодо контролю відповідних речей. Це ДФС і правоохоронні органи. Звернення в той момент, я думаю, було правильне. Це були ті речі, які зараз і Андрій Покровський робить. Тільки я рішення прописувала б жорсткіше для поліції і тих осіб, які безпосередньо мають це робити.Міська рада – в ігровому бізнесі більше як превентивний орган. Тому що скласти протокол ми не можемо, вилучити комп’ютерну техніку – також. Перевірити формат наявності того, чи є в них орендоване приміщення – розуміємо, що є. Єдина річ, на яку зараз може повпливати міська рада, – це чи працевлаштовані працівники.– Зараз спробуємо це робити. Ми в цьому відкриті і запросимо журналістів на наші рейди, щоб вони побачили зсередини, як це відбувається. Я думаю, за місяць-два ви зробите висновки, хто працює, а хто – ні, хто хоче щось змінювати, а хто – ні. Ви побачите, як буде працювати щонайменше шість різних структур в одній робочій групі і чи ці люди будуть виконувати ті функції, про які кажуть. Ми відкриті – будь-ласка, «Конкурент», інші видання, інші телеканали. Чим більший розголос, тим, можливо, буде більший результат.Департамент муніципальної варти, відповідно до рішення, яким на нас поклали функції контролю, підійшов до цього трошки по-іншому. Ми зараз спробуємо максимально залучити тих осіб, які безпосередньо мають це контролювати. Ми зможемо глянути, чи працевлаштовані працівники (адміністратор, охоронник), перевірити, чи є неповнолітні особи в таких закладах після 22:00 години.Ми спробуємо залучити дільничних, і якщо у закладах є непогоджені режими роботи, то на них будуть складатися адміністративні протоколи. Проте існують і юридичні колізії. Адміністративний протокол треба складати на самого ФОПа, якого фактично немає, або на адміністратора, якщо він не закрив заклад і якщо перебуває у відповідних трудових відносинах.Це дуже хороше рішення, адже є така проблематика і є той, хто турбується в місті як депутат. Але не всі смертні гріхи міської ради, тих чиновників, які працюють, і всіх тих, хто дотичний. Коли у нас пишуть закони, то їх пишуть люди, які не мають практики в цій роботі, не стикаються щодня з відповідною роботою. Тому у нас такі закони.– Відповідно до закону, це ДФС, Національна поліція. Її можна навіть поділити на три сектори: дільничні, так званий шостий відділ – відділ боротьби з економічними злочинами. Я би ще взяла напрямок за неповнолітніми у Нацполіції. Адже якщо в закладах вони перебувають, то потрібні профілактичні бесіди, ставити питання батькам, чому їхні діти в 23:00-00:00 ночі не вдома, яка робиться превентивна робота і ряд інших речей. Ми це пробуємо склеїти, але чи той клей буде тримати. Плануємо робити рейди.Управління розвитку підприємництва список підприємств вже інвентаризувало. Ці списки ми зараз віддали нашим працівникам, аби перевірити за вулицями, чи дійсно там є ті гральні заклади є, бо ж вони ж не називаються гральними.У визначений день ми візьмемо одну чи дві авітівки і з представниками кожної служби поїдемо. Ще ми розробимо акт, в якому будуть результати. Наприклад, 1-го травня виїхала робоча група у складі вісьми осіб і виявила неповнолітніх – що встановлено, який захід вжито, чи доставили додому, чи знайшли батьків, чи склали адмінпротокол. Якщо непогоджений режим роботи, то також складаємо відповідні речі, непрацевлаштована відповідна особа чи немає документів на сплату податків – ДФС одразу і працює. Мають бути не ті пристрої, які стоять, – їх вилучають і нехай ідуть до суду.– Раніше ми не здійснювали цього тому, що це не наші функції. А щодо цього рішення, то у нас нині йде підготовчий етап. Ми розробили положення, як ця робоча група буде діяти, направили в усі структурні підрозділи листи, щоб вони надали представників. Також розробляємо розпорядження, щоб цих всіх представників ввести в одну робочу групу, складаємо план того. Частина структурних підрозділів надала своїх працівників, а інша не бачить наших листів. Вчора (8 квітня) ми підписали нові і просили не ігнорувати ці речі.Нині ми розробляємо акт рейду огляду. Адже він має бути юридично виваженим і правильним. Не може бути так, що рішення прийняли і сьогодні побігли. Ви ж захочете потім отримати інформацію. Я думаю, людина, яка ініціювала прийняття цього рішення, також захоче поставити якісь питання. Це має бути для того, щоб дати грамотні, кваліфіковані відповіді з посиланнями на відповідні документи.– Я думаю, що ці об’єкти треба перевірити мінімум три рази.– Зараз маємо 68.– Доцільніше це робити після 22:00 години. Але ми розглядаємо варіант і вдень, і вночі.– Вони повідомляють про це на лінію «102», як це передбачає законодавство.– Ми планувати почати з 19 квітня, але ж нам не всі органи надали по представникові. Тому поки прийняли рішення почати з кінця квітня – початку травня.– Я би робила це по-іншому: писала звернення до Верховної Ради, приймала колегіальне рішення від міської ради, щоб вплинути на цю ситуацію, відповідними депутатськими повноваженнями піднімала на ноги міністрів, Кабінет Міністрів, міністра внутрішніх справ, керівників міської, обласної поліції, керівника ДФС. Щонайменше їх можна заслухати на сесії і поставити питання: «А що в нас робиться? А чому ми нічого не робимо?»Я більш тонкий практик і знаю внутрішню роботу. Ми є вузькими спеціалістами у своїй галузі роботи і коли працюємо, то розуміємо, куди треба стукати, щоби відчинили. Якщо стукати по всіх вікнах, то ніхто не відчиняє, бо подумають, що це злодії, а якщо стукати у двері, то їх обов’язково хтось відчинять.Вважаю, що треба змінювати законодавство у Верховній Раді. Але ж будь-які речі, де крутяться величезні гроші, мають у собі підґрунтя того, що хтось у цьому зацікавлений.

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