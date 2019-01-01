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Поліція розшукує волинянина, який не доїхав додому з Польщі. ФОТО

Поліція розшукує волинянина, який не доїхав додому з Польщі. ФОТО
Камінь-Каширським відділом поліції встановлюється місцезнаходження безвісти зниклого волинянина Тороканця Руслана Степановича, 1976 р.н., жителя с. Полиці, Камінь-Каширського району, який 19 квітня 2019 року близько 23 год. виїхав з Польщі, де перебував на заробітках і з того часу на зв'язок більше не виходив.

Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.

"Востаннє його бачили 20 квітня 2019 року близько 5 год. ранку біля залізничного вокзалу в м. Луцьк.

Чоловік схильний до вживання спиртного. Був одягнений в джинси синього кольору, сорочку в клітинку синьо-білого кольору та кросівки сірого кольору.

Прохання до всіх хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого, повідомити до поліції за телефоном 068 33 55 399 або 102", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше про те, що чоловік не виходить на зв'язок написала в соцмережах його сестра.

Поліція розшукує волинянина, який не доїхав додому з Польщі. ФОТО

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Теги: Тороканець Руслан, поліція, розшук, Польща, вокзал
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