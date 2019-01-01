Поліція розшукує волинянина, який не доїхав додому з Польщі. ФОТО
Сьогодні, 19:37
Камінь-Каширським відділом поліції встановлюється місцезнаходження безвісти зниклого волинянина Тороканця Руслана Степановича, 1976 р.н., жителя с. Полиці, Камінь-Каширського району, який 19 квітня 2019 року близько 23 год. виїхав з Польщі, де перебував на заробітках і з того часу на зв'язок більше не виходив.
Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
"Востаннє його бачили 20 квітня 2019 року близько 5 год. ранку біля залізничного вокзалу в м. Луцьк.
Чоловік схильний до вживання спиртного. Був одягнений в джинси синього кольору, сорочку в клітинку синьо-білого кольору та кросівки сірого кольору.
Прохання до всіх хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого, повідомити до поліції за телефоном 068 33 55 399 або 102", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше про те, що чоловік не виходить на зв'язок написала в соцмережах його сестра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
"Востаннє його бачили 20 квітня 2019 року близько 5 год. ранку біля залізничного вокзалу в м. Луцьк.
Чоловік схильний до вживання спиртного. Був одягнений в джинси синього кольору, сорочку в клітинку синьо-білого кольору та кросівки сірого кольору.
Прохання до всіх хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого, повідомити до поліції за телефоном 068 33 55 399 або 102", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше про те, що чоловік не виходить на зв'язок написала в соцмережах його сестра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Поліція розшукує волинянина, який не доїхав додому з Польщі. ФОТО
Сьогодні, 19:37
Як не потруїти бджіл під час обробки городу: поради волинянам
Сьогодні, 19:18
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 26 квітня
Сьогодні, 19:00