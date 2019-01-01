Поліція розшукує волинянина, який не доїхав додому з Польщі. ФОТО

Тороканця Руслана Степановича, 1976 р.н., жителя с. Полиці, Камінь-Каширського району, який 19 квітня 2019 року близько 23 год. виїхав з Польщі, де перебував на заробітках і з того часу на зв'язок більше не виходив.



Про це



"Востаннє його бачили 20 квітня 2019 року близько 5 год. ранку біля залізничного вокзалу в м. Луцьк.



Чоловік схильний до вживання спиртного. Був одягнений в джинси синього кольору, сорочку в клітинку синьо-білого кольору та кросівки сірого кольору.



Прохання до всіх хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого, повідомити до поліції за телефоном 068 33 55 399 або 102", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, раніше про те, що чоловік





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Камінь-Каширським відділом поліції встановлюється місцезнаходження безвісти зниклого волинянина, 1976 р.н., жителя с. Полиці, Камінь-Каширського району, який 19 квітня 2019 року близько 23 год. виїхав з Польщі, де перебував на заробітках і з того часу на зв'язок більше не виходив.Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції."Востаннє його бачили 20 квітня 2019 року близько 5 год. ранку біля залізничного вокзалу в м. Луцьк.Чоловік схильний до вживання спиртного. Був одягнений в джинси синього кольору, сорочку в клітинку синьо-білого кольору та кросівки сірого кольору.Прохання до всіх хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження зниклого, повідомити до поліції за телефономабо", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, раніше про те, що чоловік не виходить на зв'язок написала в соцмережах його сестра.

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