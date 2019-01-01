Волинська лікарня отримала надпотужний апарат МРТ, аналогів якому немає в області. ФОТО





Про це йдеться на



Магнітно-резонансний томограф торгової марки Siemens закуплено інвестиційною компанією МРТ+. Її представник Роман Каліщук розповідає:



“Цей проект відбувся завдяки тому, що у Ковелі є дуже прогресивний молодий головний лікар, який прагне розвивати галузь. Він запропонував нашій компанії співпрацю. І уже маємо результат. Обладнання у Ковелі”.





Головний лікар МТМО Олег Самчук каже, що це унікальний МРТ, надпотужний, аналогів якому немає на Волині. Це дозволить ковельським лікарям здійснювати більш якісну і точну діагностику і відповідно призначати правильне лікування.



Зустрічав вантаж і міський голова Олег Кіндер.





"Подібні ініціативи можна тільки вітати. Радує, що нові технології стають доступніші мешканцям Ковеля. Місто теж долучилось до хорошої справи, зокрема, були виділені кошти на ремонт приміщення, де і буде встановлено МРТ”, - зазначив Олег Олексійович.



Планується, що у червні німецькі фахівці введуть обладнання в експлуатацію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 25 квітня, у Ковель надійшло нове сучасне медичне обладнання з Німеччини.Про це йдеться на офіційному сайті Ковельської міської ради.Магнітно-резонансний томограф торгової марки Siemens закуплено інвестиційною компанією МРТ+. Її представникрозповідає:“Цей проект відбувся завдяки тому, що у Ковелі є дуже прогресивний молодий головний лікар, який прагне розвивати галузь. Він запропонував нашій компанії співпрацю. І уже маємо результат. Обладнання у Ковелі”.Головний лікар МТМОкаже, що це унікальний МРТ, надпотужний, аналогів якому немає на Волині. Це дозволить ковельським лікарям здійснювати більш якісну і точну діагностику і відповідно призначати правильне лікування.Зустрічав вантаж і міський голова"Подібні ініціативи можна тільки вітати. Радує, що нові технології стають доступніші мешканцям Ковеля. Місто теж долучилось до хорошої справи, зокрема, були виділені кошти на ремонт приміщення, де і буде встановлено МРТ”, - зазначив Олег Олексійович.Планується, що у червні німецькі фахівці введуть обладнання в експлуатацію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію