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Волинська лікарня отримала надпотужний апарат МРТ, аналогів якому немає в області. ФОТО

Волинська лікарня отримала надпотужний апарат МРТ, аналогів якому немає в області. ФОТО
Сьогодні, 25 квітня, у Ковель надійшло нове сучасне медичне обладнання з Німеччини.

Про це йдеться на офіційному сайті Ковельської міської ради.

Магнітно-резонансний томограф торгової марки Siemens закуплено інвестиційною компанією МРТ+. Її представник Роман Каліщук розповідає:

“Цей проект відбувся завдяки тому, що у Ковелі є дуже прогресивний молодий головний лікар, який прагне розвивати галузь. Він запропонував нашій компанії співпрацю. І уже маємо результат. Обладнання у Ковелі”.

Волинська лікарня отримала надпотужний апарат МРТ, аналогів якому немає в області. ФОТО

Головний лікар МТМО Олег Самчук каже, що це унікальний МРТ, надпотужний, аналогів якому немає на Волині. Це дозволить ковельським лікарям здійснювати більш якісну і точну діагностику і відповідно призначати правильне лікування.

Зустрічав вантаж і міський голова Олег Кіндер.

Волинська лікарня отримала надпотужний апарат МРТ, аналогів якому немає в області. ФОТО

"Подібні ініціативи можна тільки вітати. Радує, що нові технології стають доступніші мешканцям Ковеля. Місто теж долучилось до хорошої справи, зокрема, були виділені кошти на ремонт приміщення, де і буде встановлено МРТ”, - зазначив Олег Олексійович.

Планується, що у червні німецькі фахівці введуть обладнання в експлуатацію.

Волинська лікарня отримала надпотужний апарат МРТ, аналогів якому немає в області. ФОТО

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Теги: Ковельське МТМО, МРТ, лікарня, діагностика
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