Художники з Луцька малюють яскраві мурали на школах Запоріжжя. ФОТО





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Малюнки прикрасять фасади шкіл №1, 2, 3. Над муралами працюють Настя і В’ячеслав (Obie Trice), Олександр Корбан та Андрій Калько. До кінця цього тижня роботи зі створення муралів «Муза», «Геометрія» та «Тато з донькою» будуть завершені.





Створення муралів стало ще однією мистецькою подією в рамках фестивалю «Сучасне мистецтво для покоління Z», ініціаторами якого є департамент культури і туризму Запорізької міської ради, НГО «Cultprojector», Art HUB Zp, Туристичний інформаційний центр Запоріжжя. Організатори проекту впевнені, що мистецтво - це не експонат музею, а сучасність, яка нас оточує.





І для того, аби зруйнувати усталений стереотип про Запоріжжя як суто індустріальне місто, має сформуватися своє арт-ком’юніті.





Мета проекту – допомогти аудиторії ближче познайомитися з сучасним мистецтвом та навчитися його розуміти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За ініциативою департаменту культури і туризму Запорізької міської ради в рамках проекту «Сучасне мистецтво для покоління Z» на фасадах трьох запорізьких шкіл мистецтв художники з Луцька та Києва створюють мурали.Про це йдеться на сайті Запорізької міської ради Малюнки прикрасять фасади шкіл №1, 2, 3. Над муралами працюють(Obie Trice),та. До кінця цього тижня роботи зі створення муралів «Муза», «Геометрія» та «Тато з донькою» будуть завершені.Створення муралів стало ще однією мистецькою подією в рамках фестивалю «Сучасне мистецтво для покоління Z», ініціаторами якого є департамент культури і туризму Запорізької міської ради, НГО «Cultprojector», Art HUB Zp, Туристичний інформаційний центр Запоріжжя. Організатори проекту впевнені, що мистецтво - це не експонат музею, а сучасність, яка нас оточує.І для того, аби зруйнувати усталений стереотип про Запоріжжя як суто індустріальне місто, має сформуватися своє арт-ком’юніті.Мета проекту – допомогти аудиторії ближче познайомитися з сучасним мистецтвом та навчитися його розуміти.

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