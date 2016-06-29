Художники з Луцька малюють яскраві мурали на школах Запоріжжя. ФОТО
Сьогодні, 21:37
За ініциативою департаменту культури і туризму Запорізької міської ради в рамках проекту «Сучасне мистецтво для покоління Z» на фасадах трьох запорізьких шкіл мистецтв художники з Луцька та Києва створюють мурали.
Про це йдеться на сайті Запорізької міської ради.
Малюнки прикрасять фасади шкіл №1, 2, 3. Над муралами працюють Настя і В’ячеслав (Obie Trice), Олександр Корбан та Андрій Калько. До кінця цього тижня роботи зі створення муралів «Муза», «Геометрія» та «Тато з донькою» будуть завершені.
Створення муралів стало ще однією мистецькою подією в рамках фестивалю «Сучасне мистецтво для покоління Z», ініціаторами якого є департамент культури і туризму Запорізької міської ради, НГО «Cultprojector», Art HUB Zp, Туристичний інформаційний центр Запоріжжя. Організатори проекту впевнені, що мистецтво - це не експонат музею, а сучасність, яка нас оточує.
І для того, аби зруйнувати усталений стереотип про Запоріжжя як суто індустріальне місто, має сформуватися своє арт-ком’юніті.
Мета проекту – допомогти аудиторії ближче познайомитися з сучасним мистецтвом та навчитися його розуміти.
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Про це йдеться на сайті Запорізької міської ради.
Малюнки прикрасять фасади шкіл №1, 2, 3. Над муралами працюють Настя і В’ячеслав (Obie Trice), Олександр Корбан та Андрій Калько. До кінця цього тижня роботи зі створення муралів «Муза», «Геометрія» та «Тато з донькою» будуть завершені.
Створення муралів стало ще однією мистецькою подією в рамках фестивалю «Сучасне мистецтво для покоління Z», ініціаторами якого є департамент культури і туризму Запорізької міської ради, НГО «Cultprojector», Art HUB Zp, Туристичний інформаційний центр Запоріжжя. Організатори проекту впевнені, що мистецтво - це не експонат музею, а сучасність, яка нас оточує.
І для того, аби зруйнувати усталений стереотип про Запоріжжя як суто індустріальне місто, має сформуватися своє арт-ком’юніті.
Мета проекту – допомогти аудиторії ближче познайомитися з сучасним мистецтвом та навчитися його розуміти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
не дай Бог щоб у Луцьку малювали уже хватає
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