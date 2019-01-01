Тепер мер – ваш депутат: як міський голова Дніпра вирішив проблему з округами без депутатів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:55
Дніпровський міський голова Борис Філатов вважає реальною проблемою наявність територіальних виборчих округів у містах, які не мають депутата.
Про це він сказав в інтерв'ю ведучому ток-шоу "Протилежний погляд Live" Тарасу Шкітеру, - пише ІА "Конкурент".
Мер зазначив, що Дніпро поділено на 64 округи, 15 з яких залишилися без своїх представників у раді, у той чай, коли на інших округах є по два, або навіть по три обранця громади:
"При чому є округи, де разом "топчуться" представники "УКРОПу", "БПП" та "Опозиційного блоку... Виглядає це смішно".
Посадовець розповів, що проводив дослідження, завдяки якому встановив, що кошти по місту розподіляються нерівномірно:
"Взявши за основу кількість збудованих дитячих та спортивних майданчиків, я жахнувся, коли побачив, як депутати "засіяли" ними свої округи. А поряд на карті – білі плями, бо там нема представника".
Для того, щоб боротися з проблемою, Борис Філатов ввів уповноважених осіб міського голови з питань "пустих" округів.
"Я особисто приймаю людей і кажу, що тепер мер – ваш депутат", – резюмував він.
Нагадаємо, що раніше ІА "Конкурент" на прикладі Луцька та Києва доводило, що округи, які не мають свого депутата у міській раді, обділені у фінансуванні.
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Про це він сказав в інтерв'ю ведучому ток-шоу "Протилежний погляд Live" Тарасу Шкітеру, - пише ІА "Конкурент".
Мер зазначив, що Дніпро поділено на 64 округи, 15 з яких залишилися без своїх представників у раді, у той чай, коли на інших округах є по два, або навіть по три обранця громади:
"При чому є округи, де разом "топчуться" представники "УКРОПу", "БПП" та "Опозиційного блоку... Виглядає це смішно".
Посадовець розповів, що проводив дослідження, завдяки якому встановив, що кошти по місту розподіляються нерівномірно:
"Взявши за основу кількість збудованих дитячих та спортивних майданчиків, я жахнувся, коли побачив, як депутати "засіяли" ними свої округи. А поряд на карті – білі плями, бо там нема представника".
Для того, щоб боротися з проблемою, Борис Філатов ввів уповноважених осіб міського голови з питань "пустих" округів.
"Я особисто приймаю людей і кажу, що тепер мер – ваш депутат", – резюмував він.
Нагадаємо, що раніше ІА "Конкурент" на прикладі Луцька та Києва доводило, що округи, які не мають свого депутата у міській раді, обділені у фінансуванні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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