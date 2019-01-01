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Тепер мер – ваш депутат: як міський голова Дніпра вирішив проблему з округами без депутатів. ВІДЕО

Тепер мер – ваш депутат: як міський голова Дніпра вирішив проблему з округами без депутатів. ВІДЕО
Дніпровський міський голова Борис Філатов вважає реальною проблемою наявність територіальних виборчих округів у містах, які не мають депутата.

Про це він сказав в інтерв'ю ведучому ток-шоу "Протилежний погляд Live" Тарасу Шкітеру, - пише ІА "Конкурент".

Мер зазначив, що Дніпро поділено на 64 округи, 15 з яких залишилися без своїх представників у раді, у той чай, коли на інших округах є по два, або навіть по три обранця громади:

"При чому є округи, де разом "топчуться" представники "УКРОПу", "БПП" та "Опозиційного блоку... Виглядає це смішно".

Посадовець розповів, що проводив дослідження, завдяки якому встановив, що кошти по місту розподіляються нерівномірно:

"Взявши за основу кількість збудованих дитячих та спортивних майданчиків, я жахнувся, коли побачив, як депутати "засіяли" ними свої округи. А поряд на карті – білі плями, бо там нема представника".

Для того, щоб боротися з проблемою, Борис Філатов ввів уповноважених осіб міського голови з питань "пустих" округів.

"Я особисто приймаю людей і кажу, що тепер мер – ваш депутат", – резюмував він.

Нагадаємо, що раніше ІА "Конкурент" на прикладі Луцька та Києва доводило, що округи, які не мають свого депутата у міській раді, обділені у фінансуванні.


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Теги: Борис Філатов, Дніпро, округи без депутатів, Протилежний погляд
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