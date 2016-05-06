«Громада, дружня для дітей та молоді»: місто на Волині отримало міжнародний статус





Отримувати офіційні документи до Києва відбули перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук та начальник управління освіти, молоді та спорту В’ячеслав Петрук, - інформує



Ця Програма впроваджується з 1996 року у 38 країнах світу і вже охопила 3 000 муніципальних округів. В Україні вона стартувала навесні 2018 року після підписання Меморандуму між ЮНІСЕФ, Урядом України та партнерами. Про намір приєднатися до глобальної ініціативи ЮНІСЕФ заявили більше 160 міст та об’єднаних територіальних громад з усієї України. Володимир-Волинський увійшов до першої когорти муніципалітетів, які є лідерами у впровадженні ініціативи та отримують технічну підтримку ЮНІСЕФ.





У жовтні 2018 року Володимир-Волинська міська рада підписала Меморандум про взаємодію із Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Меморандум окреслив порядок участі міста у глобальній Ініціативі та був першим кроком до отримання офіційного статусу «Громада, дружня до дітей та молоді». Документ зокрема підтвердив зобов’язання міста створити більш сприятливе середовище для розвитку дітей і молоді.



Далі було здійснено ситуаційний аналіз щодо становища дітей та молоді в місті. А також Координаційною радою з впровадження ініціативи «Володимир-Волинський – громада, дружня до дітей та молоді» на підставі проведеного аналізу було розроблено та План дій та Плану моніторингу і оцінки його реалізації, який днями було затверджено на сесії міської ради. Він буде сприяти створенню чистого, безпечного і комфортного середовища для життя і розвитку дітей та молоді.





Статус Кандидата – це не кінцева мета, а початок злагодженої роботи влади, громадськості, дітей та молоді. Протягом наступних двох-трьох років наше місто буде працювати над втіленням прийнятого Плану дій. ЮНІСЕФ проведе оцінку його реалізації. Якщо результати будуть визнані відповідними, ми отримаємо почесний статус «Громади, дружної до дітей та молоді». Це дасть змогу більш тісно працювати з іншими громадами, містами за межами України, залучати міжнародні інвестиції у соціальні проекти.



Довідково:



Ініціатива ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді» — це глобальний рух, який об’єднує місцеву владу, громадянське суспільство та бізнес у досягненні консенсусу в ключових напрямках розвитку добробуту всіх дітей та молоді. Партнерами ініціативи в Україні є Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA); Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерство соціальної політики України; Міністерство молоді та спорту України; Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; Уповноважений Президента України з прав дитини, Асоціація органів місцевого самоврядування, Національна Молодіжна Рада Україна.



Ініціатива «Громада, дружня до дітей та молоді» передбачає захист 5 базових прав дитини, включаючи право бути почутими, право на охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, право на безпеку, дитинство, визнання та справедливе ставлення. Громади, які вестимуть активну роботу в напрямку захисту прав дітей та молоді та виконають план дій, отримуватимуть офіційний статус, який дозволить громаді більш тісно працювати з іншими громадами, як всередині України, так і за її межами, залучати інвестиції, передусім, у соціальні проекти.

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