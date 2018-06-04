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Рейтинг університетів країни: які місця посіли волинські виші

Рейтинг університетів країни: які місця посіли волинські виші
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки опинився на 23-му місці у рейтингу вишів країни. Луцький “політех” – на 90-му.

У квітні 2019 року сайт Освіта.ua склав рейтинг українських закладів вищої освіти. У його основу ліг моніторинг університетів за показниками бази даних SciVerse Scopus, - інформує 12 канал.

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.

Станом на квітень 2019 року до бази даних Scopus включено 166 заклади вищої освіти України, що на 4 навчальних заклади більше ніж у квітні 2018 року.

У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка — 89 (84 у рейтингу 2018 року), Харківський національний університет ім. Каразіна — 70 (65) та Чернівецький національний університет ім. Федьковича — 61 (54), що посунув з третьої сходинки Львівський національний університет ім. Франка — 60 (55).

Як і у минулому році, п’яту сходинку посів Одеський національний університет ім. Мечникова 60 (53).

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Теги: СНУ, ЛНТУ, виш, рейтинг, наукова робота
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