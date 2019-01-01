Показали наслідки лісових пожеж на Рівненщині з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 22:53
За два дні з 24 по 25 квітня рятувальники спільно з лісниками, прикордонниками, поліцією та місцевим населенням ліквідували вісім осередків пожеж в лісових масивах Рокитнівського, Дубровицького та Березнівського районів.
Жертв та постраждалих серед населення не має, - повідомляє Радіо Трек.
Завдяки спільним зусиллям усіх відомств вдалося не допустити поширення вогню на більшу площу лісового масиву та на населенні пункти.
Ситуація під контролем, заявили у ДСНС області. Рятувальники за допомогою дрона проводять аеророзвідку місцевості.
На кордоні з Республікою Білорусь з метою недопущення лісової пожежі на територію України чергує 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС та 70 чоловік особового складу рятувальників.
Співробітники ДСНС Рівненщини закликають краян не провокувати пожежі в екосистемах, адже це призводить до непередбачених наслідків.
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Жертв та постраждалих серед населення не має, - повідомляє Радіо Трек.
Завдяки спільним зусиллям усіх відомств вдалося не допустити поширення вогню на більшу площу лісового масиву та на населенні пункти.
Ситуація під контролем, заявили у ДСНС області. Рятувальники за допомогою дрона проводять аеророзвідку місцевості.
На кордоні з Республікою Білорусь з метою недопущення лісової пожежі на територію України чергує 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС та 70 чоловік особового складу рятувальників.
Співробітники ДСНС Рівненщини закликають краян не провокувати пожежі в екосистемах, адже це призводить до непередбачених наслідків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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