Ремонт волинських доріг у 2019 «потягне» на півмільярда гривень





Про це повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось, який був присутній на засіданні в середу, 24 квітня 2019 року, - пише



На черговому засіданні Комітету з питань бюджету Верховної Ради України було погоджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у Волинській області, фінансове забезпечення яких у 2019 році здійснюється за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.



Тож невдовзі в області на повну запрацюють дорожники. А цьому сприяють і погодні умови, і погодження переліку на всіх необхідних рівнях, повідомив Валентин Іванович. Так, завдяки тому, що оперативно та злагоджено спрацювали усі задіяні структури, ремонт доріг цього року розпочнуть раніше, ніж у 2018.



Слід зазначити, що цьогоріч на автошляхи Волині планують спрямувати близько 491 млн грн так званої дорожньої субвенції, яку витратять на ремонт доріг місцевого значення. Саме Волинська обласна державна адміністрація виступає замовником виконання робіт, адже з 1 січня 2018-го року автомобільні дороги місцевого значення разом із обслуговуючими господарствами перейшли до сфери управління місцевих органів влади.



Окрім того, кошти на ремонт місцевих доріг виділятимуть й з обласного бюджету за умови перевиконання його головних показників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бюджетний комітет погодив перелік об’єктів ремонту доріг місцевого значення у Волинській області.Про це повідомив заступник голови обласної державної адміністрації, який був присутній на засіданні в середу, 24 квітня 2019 року, - пише 12 канал На черговому засіданні Комітету з питань бюджету Верховної Ради України було погоджено перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у Волинській області, фінансове забезпечення яких у 2019 році здійснюється за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.Тож невдовзі в області на повну запрацюють дорожники. А цьому сприяють і погодні умови, і погодження переліку на всіх необхідних рівнях, повідомив Валентин Іванович. Так, завдяки тому, що оперативно та злагоджено спрацювали усі задіяні структури, ремонт доріг цього року розпочнуть раніше, ніж у 2018.Слід зазначити, що цьогоріч на автошляхи Волині планують спрямувати близько 491 млн грн так званої дорожньої субвенції, яку витратять на ремонт доріг місцевого значення. Саме Волинська обласна державна адміністрація виступає замовником виконання робіт, адже з 1 січня 2018-го року автомобільні дороги місцевого значення разом із обслуговуючими господарствами перейшли до сфери управління місцевих органів влади.Окрім того, кошти на ремонт місцевих доріг виділятимуть й з обласного бюджету за умови перевиконання його головних показників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію