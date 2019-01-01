Супрун розповіла, як запустити в організмі режим «самоочищення»





Про це на своїй стоірнці у Уляна Супрун.



Виявляється практика голодувати може бути корисною не лише протягом одного дня на рік. Стародавня практика посту в наш час здобула наукове підтвердження та Нобелівську премію з медицини. Мова йде про автофагію. Що це?



Нашим клітинам, як і нам, слід прибирати в хаті, викидати мотлох, реутилізувати непотріб та зношені речі. В клітинах це відбувається так: білки, які неправильно “згорнуті”, старі органели, віруси та бактерії, які могли поглинути клітини імунної системи потрапляють в лізосоми і піддаються знищенню. Лізосома нагадує пухирець всередині клітини із ферментами, які знищують непотріб.



Цей процес називається автофагія — дослівно, “самопоїдання”. Він відбувається в тілі постійно, але кволо. Активує автофагію низка чинників, з-поміж яких — голодування, просто обмеження калорій та фізичні навантаження.



У 2016 році Нобелівську премію з медицини дали Осумі Йошинорі за відкриття та опис молекулярних та фізіологічних механізмів автофагії. Чим це відкриття таке важливе? Бо автофагія та голод, який її запускає, виявилися ефективними в полегшенні хвороб, пов’язаних із запаленням, серцево-судинних, нейродегенеративних і метаболічних хвороб, ожиріння та раку, сповільнення старіння та подовження тривалості життя.



Автофагія допомагає знищувати мієлоїдні бляшки в нейронах при хворобі Альцгеймера. Періоди голодування допомагають нормалізувати вагу та баланс холестерину.



Порушення механізмів автофагії спостерігається при нейродегенеративних захворюваннях. З віком та при регулярно високих рівнях інсуліну (тобто ми часто їмо солоденьке) автофагія сповільнюється. І навпаки — коли ми голодні, коли немає інсуліну і натомість є гормон глюкагон, автофагія запускається.



Обмеження калорій у той чи інший спосіб — це модна та науково обґрунтована дієта. Для найкращого запуску автофагії голодування має тривати впродовж 18-24 годин. Тобто для “очищення клітин від шлаків” слід робити розвантажувальний день або пропускати вечерю і сніданок. Можна їсти лише в певний період дня: наприклад, з 11 години по 18 — але ж не постійно! Іншими шляхами “обмеження калорій” є підхід, коли ми харчуємося як завжди, але влаштовуємо дні дуже обмеженого споживання їжі. Популярний варіант 5 х 2, коли ми п’ять днів їмо як завжди, і два дні споживаємо не більше ніж 500-600 ккал. Ви можете обрати комфортний саме вам спосіб обмеження калорій.



Чи є протипоказання до інтервального голодування? Так.



- Передусім, люди, що “заїдають стрес”, можуть після дня автофагії з’їсти значно більше, ніж треба.



- Голодувати і тренуватися не варто. Можливе запаморочення та дуже низька ефективність тренувань. Особливо це стосується бігу чи плавання.



- Діабет 1 та 2 типу і голодування несумісні. Введення інсуліну на тлі голоду може критично знизити рівень цукру в крові.

- Вагітним жінкам також не варто голодувати, а дотримуватися повноцінного, хоч і не надмірного, харчування. https://mayocl.in/2L6a1XS



Які висновки?



- Періоди голоду це корисно для здоров’я, і варто привчити себе регулярно “постувати”. Якщо тільки у вас немає протипоказань.



- Ви можете допомогти організму з автофагією, якщо будете дотримуватися режиму харчування та відмовитеся від перекусів і солодощів.



- Якщо голодування зовсім не ваше, то неодмінно займайтеся інтенсивними фізичними навантаженнями.

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