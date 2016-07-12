Волинські військові відпрацьовують схему знищення ворожих безпілотників. ВІДЕО

Анатолій Прошин.



Колеги хлопців, волинські зенітники, нині відпрацьовують техніку на Рівненському полігоні. Там триває активна фаза навчань та бойове злагодження сил протиповітряної оборони, - про це йдеться в сюжеті



Працюють за легендою. Її розповідає військовослужбовець Збройних сил України Сергій.



«Спочатку ми прикрили передовий підрозділ 1-го механізованого батальйону після проведення дорозвідки цілей, ми провели успішне переміщення підрозділів для прикриття 2-го механізованого батальйону плюс колону прикривала установка ЗУ», - говорить Сергій.



Дмитро - оператор зенітно-ракетного комплексу разом з екіпажем щойно влучили в ціль. Результатом, каже, задоволений.



«Ціль була на відстані 5 кілометрів, саме головне не хвилюватися і все буде добре», - розповів Дмитро.



Бойові комплекси протиповітряної оброни уражають цілі на різних відстанях, - каже командувач військ оперативного командування «Захід» Олександр Павлюк. Розповідає про роль зенітно-ракетних підрозділів на Сході країни.



«Противник без прикриття ППО довго не витримає, тому це життєво необхідний засі, який ми тримаємо в постійній бойовій готовності і при необхідності виконуємо задачу завдання», - розповів військовий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно п'ятеро волинян, бійців 14-ї окремої механізованої бригади, одним пострілом підбили ворожий безпілотник . Це сталося у зоні проведення операції об’єднаних сил, на Луганщині, розповів журналістам речник Оперативного командування «Захід»Колеги хлопців, волинські зенітники, нині відпрацьовують техніку на Рівненському полігоні. Там триває активна фаза навчань та бойове злагодження сил протиповітряної оборони, - про це йдеться в сюжеті Суспільного Працюють за легендою. Її розповідає військовослужбовець Збройних сил України«Спочатку ми прикрили передовий підрозділ 1-го механізованого батальйону після проведення дорозвідки цілей, ми провели успішне переміщення підрозділів для прикриття 2-го механізованого батальйону плюс колону прикривала установка ЗУ», - говорить Сергій.Дмитро - оператор зенітно-ракетного комплексу разом з екіпажем щойно влучили в ціль. Результатом, каже, задоволений.«Ціль була на відстані 5 кілометрів, саме головне не хвилюватися і все буде добре», - розповівБойові комплекси протиповітряної оброни уражають цілі на різних відстанях, - каже командувач військ оперативного командування «Захід». Розповідає про роль зенітно-ракетних підрозділів на Сході країни.«Противник без прикриття ППО довго не витримає, тому це життєво необхідний засі, який ми тримаємо в постійній бойовій готовності і при необхідності виконуємо задачу завдання», - розповів військовий.

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