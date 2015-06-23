Молодь Волині закликають взяти участь у всеукраїнському флешмобі
Сьогодні, 04:35
Волинську молодь запрошують долучитися до флешмобу «Демократія і я».
З метою відзначення та популяризації молодіжної діяльності, починаючи з 2003 року, щорічно Європейською комісією проводиться Європейський молодіжний тиждень. Цього року він проходитиме з 29 квітня до 5 травня на тему «Демократія та я», - йдеться на сайті Нововолинської міськради.
Міністерство молоді та спорту ініціює проведення у соціальній мережі Інтернет флешмобу «Демократія і я».
Запрошують молодь міста долучитися до цієї акції шляхом створення коротких відеороликів із застосуванням хештегів #ДемократіЯ #EYW #70youthСoЕ, та поширення їх у соціальній мережі Інтернет (Facebook, Instagram, YouTube).
Кращі роботи будуть відзначені грамотами та подарунками відділу у справах молоді та спорту Нововолинського міськвиконкому.
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З метою відзначення та популяризації молодіжної діяльності, починаючи з 2003 року, щорічно Європейською комісією проводиться Європейський молодіжний тиждень. Цього року він проходитиме з 29 квітня до 5 травня на тему «Демократія та я», - йдеться на сайті Нововолинської міськради.
Міністерство молоді та спорту ініціює проведення у соціальній мережі Інтернет флешмобу «Демократія і я».
Запрошують молодь міста долучитися до цієї акції шляхом створення коротких відеороликів із застосуванням хештегів #ДемократіЯ #EYW #70youthСoЕ, та поширення їх у соціальній мережі Інтернет (Facebook, Instagram, YouTube).
Кращі роботи будуть відзначені грамотами та подарунками відділу у справах молоді та спорту Нововолинського міськвиконкому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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