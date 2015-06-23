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Молодь Волині закликають взяти участь у всеукраїнському флешмобі

Молодь Волині закликають взяти участь у всеукраїнському флешмобі
Волинську молодь запрошують долучитися до флешмобу «Демократія і я».

З метою відзначення та популяризації молодіжної діяльності, починаючи з 2003 року, щорічно Європейською комісією проводиться Європейський молодіжний тиждень. Цього року він проходитиме з 29 квітня до 5 травня на тему «Демократія та я», - йдеться на сайті Нововолинської міськради.

Міністерство молоді та спорту ініціює проведення у соціальній мережі Інтернет флешмобу «Демократія і я».

Запрошують молодь міста долучитися до цієї акції шляхом створення коротких відеороликів із застосуванням хештегів #ДемократіЯ #EYW #70youthСoЕ, та поширення їх у соціальній мережі Інтернет (Facebook, Instagram, YouTube).

Кращі роботи будуть відзначені грамотами та подарунками відділу у справах молоді та спорту Нововолинського міськвиконкому.

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Теги: флешмоб, молодь, демократія
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