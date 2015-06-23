Молодь Волині закликають взяти участь у всеукраїнському флешмобі





З метою відзначення та популяризації молодіжної діяльності, починаючи з 2003 року, щорічно Європейською комісією проводиться Європейський молодіжний тиждень. Цього року він проходитиме з 29 квітня до 5 травня на тему «Демократія та я», - йдеться на



Міністерство молоді та спорту ініціює проведення у соціальній мережі Інтернет флешмобу «Демократія і я».



Запрошують молодь міста долучитися до цієї акції шляхом створення коротких відеороликів із застосуванням хештегів #ДемократіЯ #EYW #70youthСoЕ, та поширення їх у соціальній мережі Інтернет (Facebook, Instagram, YouTube).



Кращі роботи будуть відзначені грамотами та подарунками відділу у справах молоді та спорту Нововолинського міськвиконкому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинську молодь запрошують долучитися до флешмобу «Демократія і я».З метою відзначення та популяризації молодіжної діяльності, починаючи з 2003 року, щорічно Європейською комісією проводиться Європейський молодіжний тиждень. Цього року він проходитиме з 29 квітня до 5 травня на тему «Демократія та я», - йдеться на сайті Нововолинської міськради.Міністерство молоді та спорту ініціює проведення у соціальній мережі Інтернет флешмобу «Демократія і я».Запрошують молодь міста долучитися до цієї акції шляхом створення коротких відеороликів із застосуванням хештегів #ДемократіЯ #EYW #70youthСoЕ, та поширення їх у соціальній мережі Інтернет (Facebook, Instagram, YouTube).Кращі роботи будуть відзначені грамотами та подарунками відділу у справах молоді та спорту Нововолинського міськвиконкому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію