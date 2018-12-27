У місті на Волині хочуть продовжити будівництво сміттєзвалища





Про це інформують на



25 квітня Володимир-Волинська міська рада подала пакет документів в Міністерство екології і природних ресурсів України на участь в конкурсі щодо отримання коштів з Державного бюджету на продовження реалізації проекту, адже відповідно до статті 32 ЗУ «Про Державний бюджет України» в бюджеті передбачено виділення субвенції в сумі на понад півмільярда гривень для здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності.



Щоб продовжити виконання цих заходів на об’єкті будівництва “Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимира-Волинського” передбачається залучення понад 5,5 млн.грн. державного бюджету. Співфінансування по цьому об’єкту в сумі майже 900 тисяч гривень вже передбачено в місцевому бюджеті.



До слова, кошти з державної скарбниці вдалось залучити завдяки підтримці та сприянню народного депутата Ігоря Гузя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2018 році у Володимирі-Волинському було розпочато потужний екологічний проект – будівництво нової карти міського сміттєзвалища. Цього року будівництво планують продовжити.Про це інформують на сайті Володимир-Волинської міськради.25 квітня Володимир-Волинська міська рада подала пакет документів в Міністерство екології і природних ресурсів України на участь в конкурсі щодо отримання коштів з Державного бюджету на продовження реалізації проекту, адже відповідно до статті 32 ЗУ «Про Державний бюджет України» в бюджеті передбачено виділення субвенції в сумі на понад півмільярда гривень для здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності.Щоб продовжити виконання цих заходів на об’єкті будівництва “Нове будівництво полігону твердих побутових відходів (ІІІ черга будівництва) для міста Володимира-Волинського” передбачається залучення понад 5,5 млн.грн. державного бюджету. Співфінансування по цьому об’єкту в сумі майже 900 тисяч гривень вже передбачено в місцевому бюджеті.До слова, кошти з державної скарбниці вдалось залучити завдяки підтримці та сприянню народного депутата Ігоря Гузя.

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