В Одесі під час уроків обстріляли школу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 03:45
В Одесі 24-річний молодик у нетверезому стані кілька разів вистрілив із пневматичного пістолета у бік вікон школи, коли там проходили заняття.
Стрілка затримали поліцейські, - повідомляють у відомстві.
Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, а пістолет у чоловіка вилучили правоохоронці.
Відносно нього складено адміністративні протоколи за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Стрілка затримали поліцейські, - повідомляють у відомстві.
Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, а пістолет у чоловіка вилучили правоохоронці.
Відносно нього складено адміністративні протоколи за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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