В Одесі під час уроків обстріляли школу. ФОТО. ВІДЕО





Стрілка затримали поліцейські, - повідомляють у



Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, а пістолет у чоловіка вилучили правоохоронці.



Відносно нього складено адміністративні протоколи за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.











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