вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Одесі під час уроків обстріляли школу. ФОТО. ВІДЕО

В Одесі під час уроків обстріляли школу. ФОТО. ВІДЕО
В Одесі 24-річний молодик у нетверезому стані кілька разів вистрілив із пневматичного пістолета у бік вікон школи, коли там проходили заняття.

Стрілка затримали поліцейські, - повідомляють у відомстві.

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, а пістолет у чоловіка вилучили правоохоронці.

Відносно нього складено адміністративні протоколи за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) та за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В Одесі під час уроків обстріляли школу. ФОТО. ВІДЕО

В Одесі під час уроків обстріляли школу. ФОТО. ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Одеса, школа, стрілянина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Одесі під час уроків обстріляли школу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 03:45
«Громада, дружня для дітей та молоді»: місто на Волині отримало міжнародний статус
Сьогодні, 02:13
Що не можна робити в Страсну п’ятницю
Сьогодні, 01:33
На Волині соцпрацівники допомагають одиноким підготуватися до Великодня. ВІДЕО
Сьогодні, 00:23
26 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
В Одесі – кривава стрілянина В Одесі – кривава стрілянина
07 жовтень, 2018, 14:56
В Одесі – стрілянина: затримали 14 осіб. ФОТО В Одесі – стрілянина: затримали 14 осіб. ФОТО
13 вересень, 2018, 12:25
Стріляли у екс-керівника одеського «Правого сектору». ФОТО. ВІДЕО Стріляли у екс-керівника одеського «Правого сектору». ФОТО. ВІДЕО
01 травень, 2018, 15:48
Стрілянина в школі Росії: постраждали 7 учнів Стрілянина в школі Росії: постраждали 7 учнів
21 березень, 2018, 10:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Одесі під час уроків обстріляли школу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 03:45
 0
«Громада, дружня для дітей та молоді»: місто на Волині отримало міжнародний статус
Сьогодні, 02:13
 0
Що не можна робити в Страсну п’ятницю
Сьогодні, 01:33
 0
На Волині соцпрацівники допомагають одиноким підготуватися до Великодня. ВІДЕО
Сьогодні, 00:23
 0
26 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8