Муніципали розповіли про майбутні рейди гральними закладами Луцька

Ігоря Поліщука (нині радника міського голови) до ряду впливових органів не дало результату і боротьба з гральним бізнесом не відбулася.



Нині ж, аби змусити владу вирішити проблему грального бізнесу в місті, опозиційний депутат Луцькради Андрій Покровський розробив проект рішення щодо протидії гральному бізнесу в Луцьку. На лютневій сесії його підтримали майже всі депутати. Тож тепер виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт як очільник «укропівської» влади змушений виконувати це рішення. Відповідно до нього, у Луцьку мають відбутися рейди усіма гральними закладами. Нині виконання цього рішення поклали на плечі департаменту муніципальної варти на чолі з Юлію Сиротинською. Саме вони мають долучити усі відповідні органи: поліцію, ДФС, та стежити за виконанням рішення. Тож у інтерв’ю «



«Це дуже хороше рішення, адже є така проблематика і є той, хто турбується в місті як депутат», – зауважила Юлія Сиротинська.



Також додала, що у визначений день усі представники згуртовано поїдуть у рейд.



«Ми розробимо акт, в якому будуть результати. Наприклад, 1-го травня виїхала робоча група у складі восьми осіб і виявила неповнолітніх – що встановлено, який захід вжито, чи доставили додому, чи знайшли батьків, чи склали адмінпротокол. Якщо непогоджений режим роботи, то також складаємо відповідні речі, непрацевлаштована відповідна особа чи немає документів на сплату податків – ДФС одразу і працює. Мають бути не ті пристрої, які стоять, – їх вилучають і нехай ідуть до суд», – пояснила директорка департаменту.



Здійснення таких рейдів планується у кінці квітня – на початку травня.



Юлія Сиротинська також додала, що нині у місті налічується 68 гральних закладів. Доцільніше здійснювати рейди після 22:00 години. Але муніципали розглядають варіант виїздів і вдень, і вночі.



Директорка департаменту також розповіла, що має власну точку зору стосовно боротьби з гральними закладами у місті.



«Я би робила це по-іншому: писала звернення до Верховної Ради, приймала колегіальне рішення від міської ради, щоб вплинути на цю ситуацію, відповідними депутатськими повноваженнями піднімала на ноги міністрів, Кабінет Міністрів, міністра внутрішніх справ, керівників міської, обласної поліції, керівника ДФС. Щонайменше їх можна заслухати на сесії і поставити питання: «А що в нас робиться? А чому ми нічого не робимо? Вважаю, що треба змінювати законодавство у Верховній Раді. Але ж будь-які речі, де крутяться величезні гроші, мають у собі підґрунтя того, що хтось у цьому зацікавлений», – підсумувала Юлія Сиротинська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зі слів містян, рідний Луцьк поступово перетворюється на Лас-Вегас. Адже у ньому досі процвітає гральний бізнес. Ігрові заклади маскують під лотерейні чи букмекерські контори, які невідомо кому належать, працюють за вільним графіком та створюють неприємності лучанам. Два роки тому звернення(нині радника міського голови) до ряду впливових органів не дало результату і боротьба з гральним бізнесом не відбулася.Нині ж, аби змусити владу вирішити проблему грального бізнесу в місті, опозиційний депутат Луцькради Андрій Покровський розробив проект рішення щодо протидії гральному бізнесу в Луцьку. На лютневій сесії його підтримали майже всі депутати. Тож тепер виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт як очільник «укропівської» влади змушений виконувати це рішення. Відповідно до нього, у Луцьку мають відбутися рейди усіма гральними закладами. Нині виконання цього рішення поклали на плечі департаменту муніципальної варти на чолі з. Саме вони мають долучити усі відповідні органи: поліцію, ДФС, та стежити за виконанням рішення. Тож у інтерв’ю « Конкуренту » про деталі боротьби з гральними закладами розповіла сама головна муніципалка.«Це дуже хороше рішення, адже є така проблематика і є той, хто турбується в місті як депутат», – зауважила Юлія Сиротинська.Також додала, що у визначений день усі представники згуртовано поїдуть у рейд.«Ми розробимо акт, в якому будуть результати. Наприклад, 1-го травня виїхала робоча група у складі восьми осіб і виявила неповнолітніх – що встановлено, який захід вжито, чи доставили додому, чи знайшли батьків, чи склали адмінпротокол. Якщо непогоджений режим роботи, то також складаємо відповідні речі, непрацевлаштована відповідна особа чи немає документів на сплату податків – ДФС одразу і працює. Мають бути не ті пристрої, які стоять, – їх вилучають і нехай ідуть до суд», – пояснила директорка департаменту.Здійснення таких рейдів планується у кінці квітня – на початку травня.Юлія Сиротинська також додала, що нині у місті налічується 68 гральних закладів. Доцільніше здійснювати рейди після 22:00 години. Але муніципали розглядають варіант виїздів і вдень, і вночі.Директорка департаменту також розповіла, що має власну точку зору стосовно боротьби з гральними закладами у місті.«Я би робила це по-іншому: писала звернення до Верховної Ради, приймала колегіальне рішення від міської ради, щоб вплинути на цю ситуацію, відповідними депутатськими повноваженнями піднімала на ноги міністрів, Кабінет Міністрів, міністра внутрішніх справ, керівників міської, обласної поліції, керівника ДФС. Щонайменше їх можна заслухати на сесії і поставити питання: «А що в нас робиться? А чому ми нічого не робимо? Вважаю, що треба змінювати законодавство у Верховній Раді. Але ж будь-які речі, де крутяться величезні гроші, мають у собі підґрунтя того, що хтось у цьому зацікавлений», – підсумувала Юлія Сиротинська.

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