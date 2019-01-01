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Як дістатися до масштабного фестивалю тюльпанів на Волині. КАРТА

Як дістатися до масштабного фестивалю тюльпанів на Волині. КАРТА
Уже цими вихідними на Волині відбудеться масштабний фестиваль тюльпанів. Тож варто подбати, як дістатися туди вчасно і без проблем.

Нагадаємо, фестиваль "Волинська Голландія" поблизу селища Голоби Ковельського району відбуватиметься 30 квітня, 1 і 2 травня.

Для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.

Обіцяють також тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – ексклюзивний сорт тюльпанів "Victoria's Secret".

Квіткове поле знаходиться на 36 кілометрі траси Луцьк-Ковель. Координати для навігатора: 51.031812, 25.112380

Доїхати у "Волинську Голландію" можна будь-яким маршрутним таксі або автобусом, що їде в напрямку Ковеля. Обабіч дороги розмістять вказівники, що дозволять не загубитися.

Тюльпанове поле буде відкрите для відвідування лише у дні фестивалю 30 квітня - 1,2 травня з 10:00 до 18:00
Як дістатися до масштабного фестивалю тюльпанів на Волині. КАРТА


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Теги: тюльпани, Волинська Голландія
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