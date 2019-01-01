Як дістатися до масштабного фестивалю тюльпанів на Волині. КАРТА





Нагадаємо,



Для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.



Обіцяють також тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – ексклюзивний сорт тюльпанів "Victoria's Secret".



Квіткове поле знаходиться на 36 кілометрі траси Луцьк-Ковель. Координати для навігатора: 51.031812, 25.112380



Доїхати у "Волинську Голландію" можна будь-яким маршрутним таксі або автобусом, що їде в напрямку Ковеля. Обабіч дороги розмістять вказівники, що дозволять не загубитися.



Тюльпанове поле буде відкрите для відвідування лише у дні фестивалю 30 квітня - 1,2 травня з 10:00 до 18:00





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже цими вихідними на Волині відбудеться масштабний фестиваль тюльпанів. Тож варто подбати, як дістатися туди вчасно і без проблем.Нагадаємо, фестиваль "Волинська Голландія" поблизу селища Голоби Ковельського району відбуватиметься 30 квітня, 1 і 2 травня.Для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.Обіцяють також тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – ексклюзивний сорт тюльпанів "Victoria's Secret".Квіткове поле знаходиться на 36 кілометрі траси Луцьк-Ковель. Координати для навігатора: 51.031812, 25.112380Доїхати у "Волинську Голландію" можна будь-яким маршрутним таксі або автобусом, що їде в напрямку Ковеля. Обабіч дороги розмістять вказівники, що дозволять не загубитися.Тюльпанове поле буде відкрите для відвідування лише у дні фестивалю 30 квітня - 1,2 травня з 10:00 до 18:00

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