Як дістатися до масштабного фестивалю тюльпанів на Волині. КАРТА
Сьогодні, 09:12
Уже цими вихідними на Волині відбудеться масштабний фестиваль тюльпанів. Тож варто подбати, як дістатися туди вчасно і без проблем.
Нагадаємо, фестиваль "Волинська Голландія" поблизу селища Голоби Ковельського району відбуватиметься 30 квітня, 1 і 2 травня.
Для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.
Обіцяють також тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – ексклюзивний сорт тюльпанів "Victoria's Secret".
Квіткове поле знаходиться на 36 кілометрі траси Луцьк-Ковель. Координати для навігатора: 51.031812, 25.112380
Доїхати у "Волинську Голландію" можна будь-яким маршрутним таксі або автобусом, що їде в напрямку Ковеля. Обабіч дороги розмістять вказівники, що дозволять не загубитися.
Тюльпанове поле буде відкрите для відвідування лише у дні фестивалю 30 квітня - 1,2 травня з 10:00 до 18:00
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Нагадаємо, фестиваль "Волинська Голландія" поблизу селища Голоби Ковельського району відбуватиметься 30 квітня, 1 і 2 травня.
Для відвідувачів розквітне більше 2-х гектарів тюльпанів – піоновидні, бахромчаті, папугайчасті та багато інших, загалом близько 350 сортів.
Обіцяють також тематичні фотозони, а також сюрприз для панянок та особливих модниць – ексклюзивний сорт тюльпанів "Victoria's Secret".
Квіткове поле знаходиться на 36 кілометрі траси Луцьк-Ковель. Координати для навігатора: 51.031812, 25.112380
Доїхати у "Волинську Голландію" можна будь-яким маршрутним таксі або автобусом, що їде в напрямку Ковеля. Обабіч дороги розмістять вказівники, що дозволять не загубитися.
Тюльпанове поле буде відкрите для відвідування лише у дні фестивалю 30 квітня - 1,2 травня з 10:00 до 18:00
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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