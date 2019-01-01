У Луцьку – аварія на Хурсенка. ФОТО
Сьогодні, 09:23
У Луцьку зіткнулися бус і легковик Chevrolet. Аварія сталася вранці 26 квітня на вулиці Хурсенка.
Про це у соцмережі повідомила очевидиця аварії Тетяна Соколова.
За попередньою інформацією, водій на Chevrolet не зупинився на знак «Стоп» на перехресті. Його автівка зазнала значних механічних ушкоджень.
На місці аварії працюють медики і поліція. Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у соцмережі повідомила очевидиця аварії Тетяна Соколова.
За попередньою інформацією, водій на Chevrolet не зупинився на знак «Стоп» на перехресті. Його автівка зазнала значних механічних ушкоджень.
На місці аварії працюють медики і поліція. Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
клініки
«Віта
Дент» вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Яким був замок Любарта майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 09:40
Сьогодні минає 33 роки з дня Чорнобильської катастрофи
Сьогодні, 09:32
У Луцьку – аварія на Хурсенка. ФОТО
Сьогодні, 09:23
Курс валют у Луцьку на 26 квітня
Сьогодні, 09:18
Як дістатися до масштабного фестивалю тюльпанів на Волині. КАРТА
Сьогодні, 09:12