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У Луцьку – аварія на Хурсенка. ФОТО

У Луцьку – аварія на Хурсенка. ФОТО
У Луцьку зіткнулися бус і легковик Chevrolet. Аварія сталася вранці 26 квітня на вулиці Хурсенка.

Про це у соцмережі повідомила очевидиця аварії Тетяна Соколова.

За попередньою інформацією, водій на Chevrolet не зупинився на знак «Стоп» на перехресті. Його автівка зазнала значних механічних ушкоджень.

На місці аварії працюють медики і поліція. Деталі – згодом.

У Луцьку – аварія на Хурсенка. ФОТО
У Луцьку – аварія на Хурсенка. ФОТО
У Луцьку – аварія на Хурсенка. ФОТО

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Теги: аварія, Хурсенка, Луцьк
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