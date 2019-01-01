У Луцьку – аварія на Хурсенка. ФОТО





Про це у соцмережі повідомила очевидиця аварії Тетяна Соколова.



За попередньою інформацією, водій на Chevrolet не зупинився на знак «Стоп» на перехресті. Його автівка зазнала значних механічних ушкоджень.



На місці аварії працюють медики і поліція. Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зіткнулися бус і легковик Chevrolet. Аварія сталася вранці 26 квітня на вулиці Хурсенка.Про це у соцмережі повідомила очевидиця аваріїЗа попередньою інформацією, водій на Chevrolet не зупинився на знак «Стоп» на перехресті. Його автівка зазнала значних механічних ушкоджень.На місці аварії працюють медики і поліція. Деталі – згодом.

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