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Сьогодні минає 33 роки з дня Чорнобильської катастрофи

Сьогодні минає 33 роки з дня Чорнобильської катастрофи
Від аварії 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС пройшло 33 роки.

Це подія, яку згодом назвали трагедією ХХ століття, стала найбільшою техногенною катастрофою, - пише УНН.

Тоді під час вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС стався великий викид радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Сила вибуху прирівнювалася до 500-та бомбам — таким, які колись були скинуті на Хіросіму.

Сильне радіоактивне випромінювання вразило територію в радіусі 30 кілометрів від місця події. Однак масштаби аварії були набагато більшими. Крім українських населених пунктів, які постраждали від катастрофи, радіаційному забрудненню піддалися селища 19 регіонів Росії, в яких проживали майже 3 млн чоловік. Також радіація швидко поширилася на деяких територіях Білорусі і досягла Європи.

Про те, що сталася аварія на Чорнобильській АЕС, жителі прилеглих регіонів дізналися тільки через кілька днів. У країні почалося активне акумулювання сил для ліквідації наслідків аварії. Тоді на гасіння пожежі було кинуто не тільки спеціалізовані пожежні сили, а й цивільні. Під час цих робіт безліч людей отримали смертельні дози опромінення. У 2000-х роках світове співтовариство об’єднало свої сили для вирішення “чорнобильської проблеми”.

Як повідомляв УНН, новий безпечний конфайнмент на ЧАЕС 22 квітня перевели у режим пробної експлуатації.

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Теги: Чорнобиль, катастрофа
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