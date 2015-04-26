Сьогодні минає 33 роки з дня Чорнобильської катастрофи





Це подія, яку згодом назвали трагедією ХХ століття, стала найбільшою техногенною катастрофою, - пише



Тоді під час вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС стався великий викид радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Сила вибуху прирівнювалася до 500-та бомбам — таким, які колись були скинуті на Хіросіму.



Сильне радіоактивне випромінювання вразило територію в радіусі 30 кілометрів від місця події. Однак масштаби аварії були набагато більшими. Крім українських населених пунктів, які постраждали від катастрофи, радіаційному забрудненню піддалися селища 19 регіонів Росії, в яких проживали майже 3 млн чоловік. Також радіація швидко поширилася на деяких територіях Білорусі і досягла Європи.



Про те, що сталася аварія на Чорнобильській АЕС, жителі прилеглих регіонів дізналися тільки через кілька днів. У країні почалося активне акумулювання сил для ліквідації наслідків аварії. Тоді на гасіння пожежі було кинуто не тільки спеціалізовані пожежні сили, а й цивільні. Під час цих робіт безліч людей отримали смертельні дози опромінення. У 2000-х роках світове співтовариство об’єднало свої сили для вирішення “чорнобильської проблеми”.



Як повідомляв УНН, новий безпечний конфайнмент на ЧАЕС 22 квітня перевели у режим пробної експлуатації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від аварії 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС пройшло 33 роки.Це подія, яку згодом назвали трагедією ХХ століття, стала найбільшою техногенною катастрофою, - пише УНН Тоді під час вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС стався великий викид радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Сила вибуху прирівнювалася до 500-та бомбам — таким, які колись були скинуті на Хіросіму.Сильне радіоактивне випромінювання вразило територію в радіусі 30 кілометрів від місця події. Однак масштаби аварії були набагато більшими. Крім українських населених пунктів, які постраждали від катастрофи, радіаційному забрудненню піддалися селища 19 регіонів Росії, в яких проживали майже 3 млн чоловік. Також радіація швидко поширилася на деяких територіях Білорусі і досягла Європи.Про те, що сталася аварія на Чорнобильській АЕС, жителі прилеглих регіонів дізналися тільки через кілька днів. У країні почалося активне акумулювання сил для ліквідації наслідків аварії. Тоді на гасіння пожежі було кинуто не тільки спеціалізовані пожежні сили, а й цивільні. Під час цих робіт безліч людей отримали смертельні дози опромінення. У 2000-х роках світове співтовариство об’єднало свої сили для вирішення “чорнобильської проблеми”.Як повідомляв УНН, новий безпечний конфайнмент на ЧАЕС 22 квітня перевели у режим пробної експлуатації.

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