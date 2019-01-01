Від ураження струмом загинув приватний підприємець





Трагедія трапилася 25 квітня о 16:15, - пише



Менеджерка із зв’язків з громадськістю ПрАТ "Рівнеобленерго" Алла Ліхачова повідомила, що на місці події енергетики побачили вантажний автомобіль Renault з піднятим кузовом, що торкався ПЛ 10 кВ.



Як повідомили свідки події, загиблий привіз вантажівкою дрова і під час розвантажування підняв кузов, чим допустив контакт з електромережами. Коли чоловік вийшов з кабіни – отримав смертельне ураження електрострумом. Розслідуванням обставин загибелі зараз займається поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мирне Костопільського району на території приватного підприємства знайшли мертвим 36-річного чоловіка, який був смертельно уражений електрострумом.Трагедія трапилася 25 квітня о 16:15, - пише Рівне вечірнє Менеджерка із зв’язків з громадськістю ПрАТ "Рівнеобленерго" Алла Ліхачова повідомила, що на місці події енергетики побачили вантажний автомобіль Renault з піднятим кузовом, що торкався ПЛ 10 кВ.Як повідомили свідки події, загиблий привіз вантажівкою дрова і під час розвантажування підняв кузов, чим допустив контакт з електромережами. Коли чоловік вийшов з кабіни – отримав смертельне ураження електрострумом. Розслідуванням обставин загибелі зараз займається поліція.

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