Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО





Про це повідомляють спільноті



У колекції зоопарку - понад 500 особин більш ніж 120 видів тварин і птахів, а в озеленення території почали додавати барви дві тисячі тюльпанів, які працівники зоопарку висадили минулоріч. Окрім того, не обійдеться без традиційних фотозон. Тож причин для вибору саме Луцького зоопарку для відвідин - безліч.



Нагадуємо - луцький зоопарк працює з 10:00 до 20:00 щодня, без вихідних. Вартість квитків - 60 гривень для дорослих і 40 гривень для дітей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже традиційно луцький зоопарк запрошує усіх - і старих, і нових поціновувачів - на гостину. Тим паче, що попереду - чимало вихідних.Про це повідомляють спільноті Луцького зоопарку у Facebook.У колекції зоопарку - понад 500 особин більш ніж 120 видів тварин і птахів, а в озеленення території почали додавати барви дві тисячі тюльпанів, які працівники зоопарку висадили минулоріч. Окрім того, не обійдеться без традиційних фотозон. Тож причин для вибору саме Луцького зоопарку для відвідин - безліч.Нагадуємо - луцький зоопарк працює з 10:00 до 20:00 щодня, без вихідних. Вартість квитків - 60 гривень для дорослих і 40 гривень для дітей.

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