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Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО

Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Уже традиційно луцький зоопарк запрошує усіх - і старих, і нових поціновувачів - на гостину. Тим паче, що попереду - чимало вихідних.

Про це повідомляють спільноті Луцького зоопарку у Facebook.

У колекції зоопарку - понад 500 особин більш ніж 120 видів тварин і птахів, а в озеленення території почали додавати барви дві тисячі тюльпанів, які працівники зоопарку висадили минулоріч. Окрім того, не обійдеться без традиційних фотозон. Тож причин для вибору саме Луцького зоопарку для відвідин - безліч.

Нагадуємо - луцький зоопарк працює з 10:00 до 20:00 щодня, без вихідних. Вартість квитків - 60 гривень для дорослих і 40 гривень для дітей.

Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО
Пухнастики, тисячі тюльпанів і фотозони: луцький зоопарк запрошує в гості. ФОТО

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Теги: Луцький зоопакр, вихідні
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Коментарі 1
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Концентраційний табір для наших братів, хочеться плакати..... Подивіться на свої парки і ліси до чого ви їх довели та не вішайте лапшу дітям.
Колись в Англії індійців тримали в зоопарках.
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