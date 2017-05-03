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Лучан вчитимуть правильно переходити дорогу

Лучан вчитимуть правильно переходити дорогу
Третього травня в обласному центрі відбудеться акція «відповідальний пішохід», яка має на мету привернути увагу людей до їхньої особистої безпеки.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Патрульні поліцейські спільно з небайдужими громадянами та журналістами за допомогою спеціально виготовлених трафаретів демонструватимуть пішоходам, як правильно переходити дорогу. Зокрема, акцентуватимуть на тому, що з дитиною потрібно йти за руку, дивитись по боках, не можна розмовляти по мобільному телефону, не користуватись навушниками, особливу увагу приділять і велосипедистам.

Біля регульованих та нерегульованих пішохідних переходів, з обох сторін, де найбільше скупчення пішоходів та підвищений рівень ДТП, нанесуть спеціальні написи, що привертатимуть увагу до власної безпеки і точно не залишать байдужими нікого.

Більш детально обіцяють проінформувати про акцію вже 2 травня.

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Теги: пішоходи, Луцьк, правила, патрільні
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Коментарі 1
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Не вчити а штрафувати, починати біля зупинки храму всіх святих з.в.
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