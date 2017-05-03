Лучан вчитимуть правильно переходити дорогу
Сьогодні, 09:57
Третього травня в обласному центрі відбудеться акція «відповідальний пішохід», яка має на мету привернути увагу людей до їхньої особистої безпеки.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Патрульні поліцейські спільно з небайдужими громадянами та журналістами за допомогою спеціально виготовлених трафаретів демонструватимуть пішоходам, як правильно переходити дорогу. Зокрема, акцентуватимуть на тому, що з дитиною потрібно йти за руку, дивитись по боках, не можна розмовляти по мобільному телефону, не користуватись навушниками, особливу увагу приділять і велосипедистам.
Біля регульованих та нерегульованих пішохідних переходів, з обох сторін, де найбільше скупчення пішоходів та підвищений рівень ДТП, нанесуть спеціальні написи, що привертатимуть увагу до власної безпеки і точно не залишать байдужими нікого.
Більш детально обіцяють проінформувати про акцію вже 2 травня.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Патрульні поліцейські спільно з небайдужими громадянами та журналістами за допомогою спеціально виготовлених трафаретів демонструватимуть пішоходам, як правильно переходити дорогу. Зокрема, акцентуватимуть на тому, що з дитиною потрібно йти за руку, дивитись по боках, не можна розмовляти по мобільному телефону, не користуватись навушниками, особливу увагу приділять і велосипедистам.
Біля регульованих та нерегульованих пішохідних переходів, з обох сторін, де найбільше скупчення пішоходів та підвищений рівень ДТП, нанесуть спеціальні написи, що привертатимуть увагу до власної безпеки і точно не залишать байдужими нікого.
Більш детально обіцяють проінформувати про акцію вже 2 травня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Не вчити а штрафувати, починати біля зупинки храму всіх святих з.в.
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