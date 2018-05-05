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На Волині діти підпалили будинок

На Волині діти підпалили будинок
Учора, 25 квітня, в селі Ревушки Турійського району зайнялась вогнем господарська будівля. Виклик про це надійшов рятувальникам о 16:53.

Про це повідомляє прес-служба полинських надзвичайників.

Ліквідували пожежу о 17:42 працівники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда села Галинівка.

Ймовірна причина пожежі - пустощі дітей віком 5 і 6 років з вогнем.

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Теги: пожежа, діти, Волинь
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