У Луцьку вночі горіла цегляна будівля





Пожежа трапилась 25 квітня о 03:15, - пише ДСНС України у у Волинській області.



На місце події працювали рятувальники, які о 04:13 ліквідували полум’я. Ймовірна причина пожежі - несправність пічного опалення.

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