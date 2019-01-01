У Луцьку вночі горіла цегляна будівля
Сьогодні, 10:06
У Луцьку на вулиці Декабристів вночі горіла цегляна господарська будівля.
Пожежа трапилась 25 квітня о 03:15, - пише ДСНС України у у Волинській області.
На місце події працювали рятувальники, які о 04:13 ліквідували полум’я. Ймовірна причина пожежі - несправність пічного опалення.
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Пожежа трапилась 25 квітня о 03:15, - пише ДСНС України у у Волинській області.
На місце події працювали рятувальники, які о 04:13 ліквідували полум’я. Ймовірна причина пожежі - несправність пічного опалення.
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