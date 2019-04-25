Волинянина оштрафували за викинуте на узбіччі дороги сміття





Про це йдеться на сайті



На правопорушника склали адмінпротокол за статтею 152 КУпАП. Чоловіку доведеться сплатити штраф від 340 до 1360 гривень.



Матеріали про правопорушення передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Рожищенської міської ради, яка й встановить розмір штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 24 квітня, житель міста Рожище викинув непотріб просто на узбіччя грунтової дороги на вулиці Гагаріна.Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради На правопорушника склали адмінпротокол за статтею 152 КУпАП. Чоловіку доведеться сплатити штраф від 340 до 1360 гривень.Матеріали про правопорушення передали на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Рожищенської міської ради, яка й встановить розмір штрафу.

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