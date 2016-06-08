Судили двох волинян, які обкрадали людей в нічних клубах Луцька





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пишуть



Під час судового засідання вдалося встановити, що в крадіжках на автостанції та в нічних клубах брали участь двоє волинянин. Зокрема, один з них з 23 вересня до 29 жовтня здійснив низку злочинів. 23 вересня обвинувачений обікрав чоловіка на автостанції №1, знявши з нього золоті прикраси, а також вкравши телефон та гаманець. Також він не гребував красти телефони та гаманці у відвідувачів нічних клубів «Наталка» та «Стара Підкова», при цьому застосовуючи насильство. Відзначимо, що чоловік змінював пароль на крадених банківських кратках та знімав з них гроші.



До слова, один зі злочинів волинянин скоїв разом зі своїм знайомим, вкравши Iphone у чоловіка, якого перед тим побив його знайомий поблизу «Старої підкови». Окрім того, цей же чоловік на автостанції, попросивши у потерпілого телефон під приводом зателефонувати, втік, вкравши його.



Зазначимо, що обидва чоловіки визнали свою вину та не оспорювали фактичних обставин злочину.



Таким чином, одного з обвинувачених суд засудив на 4 роки позбавлення волі, натомість інший волинянин відбувся умовним покарання строком на 2 роки.

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