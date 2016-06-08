вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили двох волинян, які обкрадали людей в нічних клубах Луцька

Судили двох волинян, які обкрадали людей в нічних клубах Луцька
Двоє волинян обкрадали людей на луцькій автостанції №1, а також в нічних клубах «Наталка» та «Стара Підкова». При цьому вони не гребували застосовувати до потерпілих насильство.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, - пишуть Волинські новини.

Під час судового засідання вдалося встановити, що в крадіжках на автостанції та в нічних клубах брали участь двоє волинянин. Зокрема, один з них з 23 вересня до 29 жовтня здійснив низку злочинів. 23 вересня обвинувачений обікрав чоловіка на автостанції №1, знявши з нього золоті прикраси, а також вкравши телефон та гаманець. Також він не гребував красти телефони та гаманці у відвідувачів нічних клубів «Наталка» та «Стара Підкова», при цьому застосовуючи насильство. Відзначимо, що чоловік змінював пароль на крадених банківських кратках та знімав з них гроші.

До слова, один зі злочинів волинянин скоїв разом зі своїм знайомим, вкравши Iphone у чоловіка, якого перед тим побив його знайомий поблизу «Старої підкови». Окрім того, цей же чоловік на автостанції, попросивши у потерпілого телефон під приводом зателефонувати, втік, вкравши його.

Зазначимо, що обидва чоловіки визнали свою вину та не оспорювали фактичних обставин злочину.

Таким чином, одного з обвинувачених суд засудив на 4 роки позбавлення волі, натомість інший волинянин відбувся умовним покарання строком на 2 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Нарешті будуть покаренні і за мій телефончик Lenovo
Відповісти
Вибір редактора
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив клініки «Віта Дент» Колектив


клініки
«Віта
Дент» вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Може впасти комусь на голову: у місті на Волині після аварії не відремонтували стовпа
Сьогодні, 10:54
Назвали найгірші дороги Волині
Сьогодні, 10:52
Судили двох волинян, які обкрадали людей в нічних клубах Луцька
Сьогодні, 10:39
Волинянина оштрафували за викинуте на узбіччі дороги сміття
Сьогодні, 10:27
У Луцьку вночі горіла цегляна будівля
Сьогодні, 10:06
Схожі новини
Одна крала косметику, а інша – велосипеди: у Луцьку зловили двох злодійок Одна крала косметику, а інша – велосипеди: у Луцьку зловили двох злодійок
25 квітень, 13:26
Кава, горілка і котячий корм: що найбільше цікавить крадіїв у магазинах Луцька Кава, горілка і котячий корм: що найбільше цікавить крадіїв у магазинах Луцька
29 березень, 19:01
Луцька поліція не знайшла жодного вкраденого люка Луцька поліція не знайшла жодного вкраденого люка
08 червень, 2016, 10:58
В селі під Луцьком автомобіль збив дитину на велосипеді: дівчинка – в лікарні В селі під Луцьком автомобіль збив дитину на велосипеді: дівчинка – в лікарні
Сьогодні, 11:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жінці з Америки на Волині вирізали величезну пухлину. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:49
 0
У Рівному вівчарка пошматувала свого господаря
Сьогодні, 11:41
 0
У Гіркій Полонці влаштовують змагання у пам’ять про загиблого воїна АТО
Сьогодні, 11:30
 0
У Києві загинув водій, який рятував кошеня на дорозі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
 0
В селі під Луцьком автомобіль збив дитину на велосипеді: дівчинка – в лікарні
Сьогодні, 11:06
 0
Медіа
відео
1/8