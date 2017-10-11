У Гіркій Полонці влаштовують змагання у пам’ять про загиблого воїна АТО

30 квітня на стадіоні ЗОШ І-ІІІ ступенів селі Гірка Полонка відбудеться І-й турнір з футболу серед юнаків 2005 р.н., присвячений пам’яті загиблого воїна АТОПро це повідомив заступник Гіркополонківського сільського головиАндрій Мороз розповів, що у Гіркополонківській ОТГ – понад 100 дітей, які регулярно грають у футбол. Тож, аби ще більше їх залучати до спорту, підвищувати їхню майстерність, пропагувати здоровий спосіб життя та вшанувати земляка Ігоря Климюка, вирішили започаткувати цей турнір.«Ігор загинув у січні 2017 року. Як тільки погодні умови стали сприятливими, вирішили організувати перший турнір на відкритому футбольному полі. З ініціативою до нас звернулися тренери та батьки дітей, яку ми підтримали. Погодили це питання з мамою нашого Героя Аллою Юхимівною! Підтримала ініціативу і дирекція нашої Гіркополонківської ЗОШ. Я їм усім дякую за підтримку. Надіємось, що ці змагання стануть традиційними, а кількість учасників змагань буде з кожним роком зростати!» - висловився заступник голови сільради.У турнірі візьмуть участь каманди:1. "Гірка Полонка", село Гірка Полонка2. "Забороль", село Забороль3. "Любарт", місто Луцьк4. "Адреналін", місто ЛуцькПочаток турніру о 10:00. Організатори запрошують усіх прийти та підтримати команди.