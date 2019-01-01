Назвали найгірші дороги Волині

Поліцейські відділу безпеки дорожнього руху, спільно з іншими учасниками комісії, завершили весняний огляд автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів. У результаті такого огляду зробили висновок, що через стан доріг є значний ризик потрапити в аварію.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.У результаті обстеження направили 3 інформації до органів влади, а також оформили 34 адміністративні матеріали, видали 24 приписи та 11 вимог на відповідальних посадовців.Обстеження показали, що на проїзній частині доріг загального користування та вулицях населених пунктів утворилася значна ямковість, а на окремих ділянках покриття проїзної частини практично зруйноване, дорога деформована у вигляді осідань, колійності, тощо. Такий стан вулично-дорожньої мережі спричиняє до того, що швидкість транспортного потоку на ділянках складає не більше 30 км/год, чим завдаються значні збитки транспортній галузі області та технічному стану автомобілів.Окрім цього, з метою об’їзду зруйнованих ділянок доріг водії вимушені виїжджати на смугу зустрічного руху, створюючи при цьому аварійні ситуації. Особливе занепокоєння викликають маршрутні транспортні засоби, що здійснюють перевезення пасажирів.Під час проведення весняного комісійного обстеження доріг державного значення виявлено ділянки, вражені ямковістю, напливами, колійністю, нерівністю та розрушенням покриття проїзної частини.Особливо це стосується автодоріг:- Н22 Устилуг-Луцьк-Рівне, де локальною ямковістю вражено 415 м2, потребує заміни та встановлення 65 дорожніх знаків,- автомобільна дорога Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Жовква вражена локальною ямковістю 634 м2, потребує заміни та встановлення 90 дорожніх знаків,- автомобільна дорога Р14 Луцьк-Ківерці-Маневичі-Любешів-Дольск вражена локальною ямковістю 1687 м2, потребує заміни та встановлення 298 дорожніх знаків,- автомобільна дорога М19 Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече вражена локальною ямковістю 899 м2, потребує заміни та встановлення 222 дорожніх знаків,- автомобільна дорога Н17 Львів-Радехів-Луцьк потребує встановлення 7 дорожніх знаків,- автомобільна дорога М07 Київ-Ковель-Ягодин вражена локальною ямковістю 29 м2, потребує заміни та встановлення 107 дорожніх знаків.У незадовільному стані знаходяться автомобільні дороги територіального, місцевого значення, які вражені ямковістю, вибоїнами, на деяких ділянках взагалі зруйноване покриття.На сьогоднішній день у найгіршому стані залишається автомобільна дорога Р14 Луцьк-Маневичі-Любешів-Дольськ, стан покриття проїзної частини тут вкрай незадовільний.Завдяки спільним зусиллям обласної державної адміністрації та органів місцевої влади впродовж декількох років здійснюється освітлення населених пунктів, однак роботи в цьому напрямку ще не завершені.