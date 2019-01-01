Може впасти комусь на голову: у місті на Волині після аварії не відремонтували стовпа

У Горохові на одній із вулиць – аварійна ситуація із стовпом. Місцеві мешканці бояться, що він може у будь-яку хвилину впасти і наробити лиха.Про це у групі "Підслухано в Горохові" у Facebook написала користувачкаЗазначається, що ще взимку на вулиці Шевченка трапилась аварія, внаслідок якої сталося пошкодження опори."Зимою сталось дтп на Шевченка і ніяк не можуть замінити, чекають коли впаде комусь на голову", - йдеться у дописі.