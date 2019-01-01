Може впасти комусь на голову: у місті на Волині після аварії не відремонтували стовпа
Сьогодні, 10:54
У Горохові на одній із вулиць – аварійна ситуація із стовпом. Місцеві мешканці бояться, що він може у будь-яку хвилину впасти і наробити лиха.
Про це у групі "Підслухано в Горохові" у Facebook написала користувачка Natalya Kovalchuk.
Зазначається, що ще взимку на вулиці Шевченка трапилась аварія, внаслідок якої сталося пошкодження опори.
"Зимою сталось дтп на Шевченка і ніяк не можуть замінити, чекають коли впаде комусь на голову", - йдеться у дописі.
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Про це у групі "Підслухано в Горохові" у Facebook написала користувачка Natalya Kovalchuk.
Зазначається, що ще взимку на вулиці Шевченка трапилась аварія, внаслідок якої сталося пошкодження опори.
"Зимою сталось дтп на Шевченка і ніяк не можуть замінити, чекають коли впаде комусь на голову", - йдеться у дописі.
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