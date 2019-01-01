В селі під Луцьком автомобіль збив дитину на велосипеді: дівчинка – в лікарні
Сьогодні, 11:06
Учора, 25 квітня, на перехресті вулиць Борохівська-Садова в селі Липини автомобіль Opel Vivaro збив 10-річну велосипедистку. Постраждалу автомобілем швидкої медичної допомоги доставили у лікарню.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері. За кермом автомобіля перебував 38-річний житель Рівненської області. Водій допустив наїзд на 10-річну велосипедистку, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження. Її автомобілем швидкої медичної допомоги доставили у приймальне відділення Волинської обласної дитячої лікарні. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувалася.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері. За кермом автомобіля перебував 38-річний житель Рівненської області. Водій допустив наїзд на 10-річну велосипедистку, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження. Її автомобілем швидкої медичної допомоги доставили у приймальне відділення Волинської обласної дитячої лікарні. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувалася.
Фото ілюстративне
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