В селі під Луцьком автомобіль збив дитину на велосипеді: дівчинка – в лікарні





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері. За кермом автомобіля перебував 38-річний житель Рівненської області. Водій допустив наїзд на 10-річну велосипедистку, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.



Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження. Її автомобілем швидкої медичної допомоги доставили у приймальне відділення Волинської обласної дитячої лікарні. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувалася.



Фото ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 25 квітня, на перехресті вулиць Борохівська-Садова в селі Липини автомобіль Opel Vivaro збив 10-річну велосипедистку. Постраждалу автомобілем швидкої медичної допомоги доставили у лікарню.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері. За кермом автомобіля перебував 38-річний житель Рівненської області. Водій допустив наїзд на 10-річну велосипедистку, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.Внаслідок автопригоди дитина отримала тілесні ушкодження. Її автомобілем швидкої медичної допомоги доставили у приймальне відділення Волинської обласної дитячої лікарні. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувалася.

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