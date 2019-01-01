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Молодий волинянин може сісти в тюрму через зберігання патронів вдома

Молодий волинянин може сісти в тюрму через зберігання патронів вдома
Учора, 25 квітня, співробітники поліції Маневицького відділу вилучили у 27-річного жителя району набої. За незаконне зберігання боєприпасів волинянину загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляяє сектор комунікації поліції Волинської області.

Боєприпаси – п'ять патронів калібру 9 мм. Правоохоронці вилучили у будинку 27-річного жителя району, під час проведення санкціонованого обшуку в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального Кодексу України. Вилучені набої направили на дослідження.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Теги: Маневиччина, поліція, набої
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