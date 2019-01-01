Молодий волинянин може сісти в тюрму через зберігання патронів вдома





Про це повідомляяє сектор комунікації поліції Волинської області.



Боєприпаси – п'ять патронів калібру 9 мм. Правоохоронці вилучили у будинку 27-річного жителя району, під час проведення санкціонованого обшуку в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального Кодексу України. Вилучені набої направили на дослідження.



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 25 квітня, співробітники поліції Маневицького відділу вилучили у 27-річного жителя району набої. За незаконне зберігання боєприпасів волинянину загрожує до семи років позбавлення волі.Про це повідомляяє сектор комунікації поліції Волинської області.Боєприпаси – п'ять патронів калібру 9 мм. Правоохоронці вилучили у будинку 27-річного жителя району, під час проведення санкціонованого обшуку в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального Кодексу України. Вилучені набої направили на дослідження.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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