Будинок за 2 мільйона, авто і готівка: що нажив голова Господарського суду Волині

Микола Шум декларує землю у Луцьку, будинок у спільній власності у Ковелі, недобудований будинок дружини та офіс у Луцьку, авто майже за 400 тисяч та готівку.



З 2016 року суддя має у Ковелі у спільній власності з Валентиною Божик житловий будинок площею 77,8 м. кв. вартістю 2,011 мільйона гривень. Із 2016 року у судді є 10,02 сотки землі у Луцьку вартістю 134,215 тисячі гривень, - пише видання



Дружина Ірина Шум має з 1999 року 21,96 сотки землі, з 2008 року офіс площею 115,9 м. кв. У Луцьку Ірина Шум будує будинок площею 345,8 м. кв.



Микола Шум володіє із 2013 року «Toyota Highlander» 2013 року випуску вартістю 427,875 тисячі гривень. До слова, це авто увійшло до топ-10 найдорожчих авто, якими користуються працівники волинських судів. Також він користується з 2010 року «MITSUBISHI ASX 1.8AT» 2010 року випуску вартістю 200 тисяч гривень, яка належить для Олександри Борисенко.



У 2018 році суддя отримав 412,01 тисячі гривень зарплати, 235,386 тисячі гривень коштів з кредитної картки «Приватбанк», 622 гривні страхових виплат від ПРАТ «СК» «ВУСО» та 534 гривні бонусів від «Приватбанку».



Дружина Ірина Шум отримала 84,745 тисячі гривень доходу від зайняття незалежною професійною діяльністю.



У судді є готівкою 73 тисячі гривень. У дружини є готівкою 6 тисяч доларів, 421 гривня на рахунку у «Приватбанку», 2,538 тисячі гривень на рахунку у «Райффайзен Банк Аваль» та 25 фунтів стерлінгів у публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України».

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