У Рівному вівчарка пошматувала свого господаря





Щойно про цей випадок повідомили на сторінці PitBull Рівне у facebook, - пише



Поліцейських викликав власник собаки. Коли копи приїхали на місце події, чоловік сидів на дереві. Почувши сирени патрульних автомобілів пес вгамувався і відійшов. Проте потім собака знову кинувся на власника.



Рятуючи людину, поліцейський застосував зброю.



Пораненого пса патрульні терміново відвезли до ветеринара, однак тварина померла на операційному столі.



Пізніше виявилось, що у власника собаки не було ні нашийника, ні намордника, ні повідка. Поки не відомо, що спричинило таку агресивну поведінку тварини.



Власник вівчарки нині у лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному пес напав на людину.Щойно про цей випадок повідомили на сторінці PitBull Рівне у facebook, - пише Радіо трек Поліцейських викликав власник собаки. Коли копи приїхали на місце події, чоловік сидів на дереві. Почувши сирени патрульних автомобілів пес вгамувався і відійшов. Проте потім собака знову кинувся на власника.Рятуючи людину, поліцейський застосував зброю.Пораненого пса патрульні терміново відвезли до ветеринара, однак тварина померла на операційному столі.Пізніше виявилось, що у власника собаки не було ні нашийника, ні намордника, ні повідка. Поки не відомо, що спричинило таку агресивну поведінку тварини.Власник вівчарки нині у лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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