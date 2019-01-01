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У Рівному вівчарка пошматувала свого господаря

У Рівному вівчарка пошматувала свого господаря
У Рівному пес напав на людину.

Щойно про цей випадок повідомили на сторінці PitBull Рівне у facebook, - пише Радіо трек.

Поліцейських викликав власник собаки. Коли копи приїхали на місце події, чоловік сидів на дереві. Почувши сирени патрульних автомобілів пес вгамувався і відійшов. Проте потім собака знову кинувся на власника.

Рятуючи людину, поліцейський застосував зброю.

Пораненого пса патрульні терміново відвезли до ветеринара, однак тварина померла на операційному столі.

Пізніше виявилось, що у власника собаки не було ні нашийника, ні намордника, ні повідка. Поки не відомо, що спричинило таку агресивну поведінку тварини.

Власник вівчарки нині у лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група.


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Теги: пес, власник, напад
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