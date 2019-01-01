У Рівному вівчарка пошматувала свого господаря
Сьогодні, 11:41
У Рівному пес напав на людину.
Щойно про цей випадок повідомили на сторінці PitBull Рівне у facebook, - пише Радіо трек.
Поліцейських викликав власник собаки. Коли копи приїхали на місце події, чоловік сидів на дереві. Почувши сирени патрульних автомобілів пес вгамувався і відійшов. Проте потім собака знову кинувся на власника.
Рятуючи людину, поліцейський застосував зброю.
Пораненого пса патрульні терміново відвезли до ветеринара, однак тварина померла на операційному столі.
Пізніше виявилось, що у власника собаки не було ні нашийника, ні намордника, ні повідка. Поки не відомо, що спричинило таку агресивну поведінку тварини.
Власник вівчарки нині у лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група.
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Щойно про цей випадок повідомили на сторінці PitBull Рівне у facebook, - пише Радіо трек.
Поліцейських викликав власник собаки. Коли копи приїхали на місце події, чоловік сидів на дереві. Почувши сирени патрульних автомобілів пес вгамувався і відійшов. Проте потім собака знову кинувся на власника.
Рятуючи людину, поліцейський застосував зброю.
Пораненого пса патрульні терміново відвезли до ветеринара, однак тварина померла на операційному столі.
Пізніше виявилось, що у власника собаки не було ні нашийника, ні намордника, ні повідка. Поки не відомо, що спричинило таку агресивну поведінку тварини.
Власник вівчарки нині у лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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