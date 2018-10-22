Жінці з Америки на Волині вирізали величезну пухлину. ФОТО 18+





Про це повідомляють у Ковельському міськрайонному територіальному медичному об`єднанні.



Медики інформують, що така пухлина, розташована у порожнині матки, називається субмукозною міомою.



Це утворення створює жінці значні кровотечі, виражений біль, порушення сечепускання та роботи кишківника. В жінок репродуктивного віку це провокує непліддя чи невиношування вагітності.



Лікарі-гінекологи ковельського пологового будинку успішно видалили пухлину пацієнтці. Жінка, позбавлена страждань, в задовільному стані вже вдома - у місті Сіетл (Сполучені Штати Америки).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінці з Сіетлу (США) у Ковелі видалили величезну міому (доброякісну пухлину) з порожнини матки.Про це повідомляють у Ковельському міськрайонному територіальному медичному об`єднанні.Медики інформують, що така пухлина, розташована у порожнині матки, називається субмукозною міомою.Це утворення створює жінці значні кровотечі, виражений біль, порушення сечепускання та роботи кишківника. В жінок репродуктивного віку це провокує непліддя чи невиношування вагітності.Лікарі-гінекологи ковельського пологового будинку успішно видалили пухлину пацієнтці. Жінка, позбавлена страждань, в задовільному стані вже вдома - у місті Сіетл (Сполучені Штати Америки).

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