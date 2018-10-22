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Жінці з Америки на Волині вирізали величезну пухлину. ФОТО 18+

Жінці з Америки на Волині вирізали величезну пухлину. ФОТО 18+
Жінці з Сіетлу (США) у Ковелі видалили величезну міому (доброякісну пухлину) з порожнини матки.

Про це повідомляють у Ковельському міськрайонному територіальному медичному об`єднанні.

Медики інформують, що така пухлина, розташована у порожнині матки, називається субмукозною міомою.

Це утворення створює жінці значні кровотечі, виражений біль, порушення сечепускання та роботи кишківника. В жінок репродуктивного віку це провокує непліддя чи невиношування вагітності.

Лікарі-гінекологи ковельського пологового будинку успішно видалили пухлину пацієнтці. Жінка, позбавлена страждань, в задовільному стані вже вдома - у місті Сіетл (Сполучені Штати Америки).

Жінці з Америки на Волині вирізали величезну пухлину. ФОТО 18+
Жінці з Америки на Волині вирізали величезну пухлину. ФОТО 18+


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Теги: Ковель, міома, пухлина, Америка
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