Жінці з Америки на Волині вирізали величезну пухлину. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:49
Жінці з Сіетлу (США) у Ковелі видалили величезну міому (доброякісну пухлину) з порожнини матки.
Про це повідомляють у Ковельському міськрайонному територіальному медичному об`єднанні.
Медики інформують, що така пухлина, розташована у порожнині матки, називається субмукозною міомою.
Це утворення створює жінці значні кровотечі, виражений біль, порушення сечепускання та роботи кишківника. В жінок репродуктивного віку це провокує непліддя чи невиношування вагітності.
Лікарі-гінекологи ковельського пологового будинку успішно видалили пухлину пацієнтці. Жінка, позбавлена страждань, в задовільному стані вже вдома - у місті Сіетл (Сполучені Штати Америки).
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Про це повідомляють у Ковельському міськрайонному територіальному медичному об`єднанні.
Медики інформують, що така пухлина, розташована у порожнині матки, називається субмукозною міомою.
Це утворення створює жінці значні кровотечі, виражений біль, порушення сечепускання та роботи кишківника. В жінок репродуктивного віку це провокує непліддя чи невиношування вагітності.
Лікарі-гінекологи ковельського пологового будинку успішно видалили пухлину пацієнтці. Жінка, позбавлена страждань, в задовільному стані вже вдома - у місті Сіетл (Сполучені Штати Америки).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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