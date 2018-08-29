На Волині – найдорожчий хліб в Україні
Сьогодні, 20:46
Волинь входить у п’ятірку регіонів, де найдорожчий хліб.
Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у facebook.
Так, за офіційними даними за березень 2019 року, найдорожчий хлібний кошик у Києві, який коштує 97грн, а найдешевший – у Луганській, Миколаївській і Одеській областях, де він обійдеться в 65грн. Різниця між найбільш дорогим та найбільш дешевим регіоном становить 32грн.
До кошику, якій складається із 3,5 кілограмів хліба, ввійшли по одному кілограму пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, житнього хліба та пів кілограма батону.
П’ятірка найдорожчих регіонів виглядає так: Київ – 97грн, Київська область – 84грн, Житомирська та Закарпатська – по 76грн і Волинська область – 74грн.
ТОП - 5 найдешевших регіонів: Луганщина, Миколаївщина та Одещина – по 65грн, Дніпропетровщина, Тернопільщина та Харківщина – по 66грн.
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Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у facebook.
Так, за офіційними даними за березень 2019 року, найдорожчий хлібний кошик у Києві, який коштує 97грн, а найдешевший – у Луганській, Миколаївській і Одеській областях, де він обійдеться в 65грн. Різниця між найбільш дорогим та найбільш дешевим регіоном становить 32грн.
До кошику, якій складається із 3,5 кілограмів хліба, ввійшли по одному кілограму пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, житнього хліба та пів кілограма батону.
П’ятірка найдорожчих регіонів виглядає так: Київ – 97грн, Київська область – 84грн, Житомирська та Закарпатська – по 76грн і Волинська область – 74грн.
ТОП - 5 найдешевших регіонів: Луганщина, Миколаївщина та Одещина – по 65грн, Дніпропетровщина, Тернопільщина та Харківщина – по 66грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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