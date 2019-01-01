У «FigliMigli» – ексклюзивне гранульоване морозиво*

Всіх любителів смаколиків запрошують в дитячий розважальний центр "FigliMigli", де можна скуштувати ексклюзивне морозиво в гранулах "Mini Mealts".Морозиво "Mini Mealts" виготовляється з натуральних інгредієнтів, соків і свіжого молока, яке не містить штучних консервантів або генетично модифікованих інгредієнтів.Використовуючи рідкий азот, морозиво заморожується в лічені секунди при температурі -197°C. Ця технологія не змінює структуру зберігання води в продукті, зберігаючи її природний смак. Чим швидше продукт може бути заморожений, тим кращий він буде на смак."Вас здивує різноманіття смаків морозива які пропонує FigliMigli, а саме: бабл-гам, банан спліт, полуниця, манго, ваніль та печиво, цукрова вата, шоколад, лимон, лайм", - йдеться у повідомлені.Тож усіх запрошують у дитячий розважальний центрі FigliMigli, що на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity.Заклад працює щодня з 10:00 до 22:00.